Meta: la maledizione del fondo Santa Lucia. Misteri dove la Gemar vuole far un parcheggio. VIDEO

🔊 Ascolta questo articolo

Una storia incredibile aleggia sul fondo di Via Santa Lucia, a Meta, dove dovrà sorgere il parcheggio che dovrebbe realizzare la GEMAR di Fabrizio Gargiulo di Piano di Sorrento, un parcheggio continuamente osteggiato da ricorsi ed esposti di ambientalisti e di confinanti . Una storia che parte da lontano e che trova completamente estranei gli attuali proprietari, ma su questo fondo aleggia una maledizione e dei misteri, noi abbiamo sentito uno dei presunti coeredi che si è presentato con antichi documenti , una questione sub iudice per cui torti e ragioni potranno stabilirli solo i giudici o Dio, per chi ci crede. Per vedere il video sotto dovete aspettare qualche secondo o andare sul nostro canale you tube Positanonews TV

I fatti hanno origine nel secolo scorso e sono raccontati a Positanonews da Alfredo Cafiero, un erede del fondo in questione. Il signor Alfredo infatti narra che sua nonna, Antonietta Maresca, dopo undici anni di matrimonio avvelenò il marito Luigi Cafiero, nel lontano 1903. La donna era infelice perché il matrimonio fu combinato dalle famiglie, ma nonostante ciò la coppia ebbe quattro figli, tra cui padre di Alfredo Cafiero. Antonino Cafiero, bisnonno di Alfredo, in colera per quanto accaduto maledisse il fondo e tutti gli eredi che l’avrebbero amministrato per il secolo successivo.

Nel corso degli anni difatti cose sinistre accaddero alla famiglia Cafiero: due zii di Alfredo emigrarono in America e storie popolari narrano dopo che i due sognarono contemporaneamente il nonno. Uno di questi zii morì all’età di 45 anni e il fratello maggiore ritornò a Meta negli anni Sessanta, poi qualche decennio dopo il gemello del papà di Alfredo decise di mettere mano sulla questione del fondo, ma il fratello maggiore sconsigliò la cosa e non volle saperne niente. Dopo aver fatto i documenti, lo zio gemello morì in circostanze misteriose. Alfredo quindi decise di attendere un altro mezzo secolo per occupare il terreno, alla scadenza della fattura, nel 2012, andò ad informarsi sulla proprietà che risultava libera. Il signor Cafiero fece visita al fondo e scoprì che era utilizzato dalla vicina parrocchia, costruita dai sui avi, come orticello e tralasciò la cosa per un po’ di mesi. Il nostro attese il consiglio del proprio avvocato per rivendicare la proprietà, fino a quando scoprì che il fondo fu oggetto di un operazione imprenditoriale dei Gargiulo con la Chiesa. Attualmente il terreno resta inaccessibile per Alfredo Cafiero, dopo cause finite a male e l’impugnazione del caso in appello.