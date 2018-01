Piano di Sorrento bella notizia dal Nautico, al via i corsi serali

🔊 Ascolta questo articolo

Piano di Sorrento . Un’altra bella notizia saluta quest’inizio d’anno e riguarda la scuola. A informarcene è il sindaco Vincenzo Iaccarino . “Dall’anno scolastico 2018/19 presso il nostro Istituto Tecnico Nautico “N. Bixio” diretto dalla Preside Teresa Farinasi svolgeranno Corsi Serali che si rivolgono sia ad adulti (a partire dai 18 anni) che hanno lasciato gli studi e che intendono conseguire il diploma nautico, sia agli studenti che hanno sospeso gli studi e possono riprenderli attraverso questi corsi a partire dai 16 anni. Lo ha deliberato la Regione Campania, nell’ambito dell’offerta formativa regionale 2018/19.

Come mi ha spiegato la dirigente Teresa Farina “...una commissione valuta le competenze informali e non formali acquisite dagli studenti in contesti lavorativi. Il diploma è pienamente equiparato a quello diurno. Gli orari vanno dalle ore 16 alle 21. Si parte regolarmente col nuovo anno scolastico 2018/19 con iscrizioni già dalla prossima settimana. Teniamo presente che di corsi serali per Nautici ce ne sono soltanto due al Nord“. Si tratta davvero di una grande opportunità che qualifica ulteriormente il già prestigioso ITN “Bixio” che la Dirigente Farina sta posizionando in modo davvero strategico nel mondo della formazione scolastica e post-scolastica. Alcune settimane fa sono partiti i corsi di specializzazione post-diploma a livello interregionale che vedono il “Bixio” collaborare con il Gruppo MSC e per tanti studenti si aprono concrete prospettive occupazionali. Da parte nostra non possiamo che complimentarci per questo nuovo, importante risultato del “Bixio”e confermare la massima disponibilità dell’Amministrazione ad affiancare l’Istituto nelle sue attività e nei suoi progetti formativi.”