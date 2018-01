SANT’AGNELLO. ELEZIONI DEI PRIORI DEI GIUSEPPINI E DEL GONFALONE

🔊 Ascolta questo articolo

Domenica prossima 14 gennaio 2018, si svolgeranno nella chiesa di San Giuseppe e nella chiesa Parrocchiale di Sant’Agnello le elezioni dei priori delle rispettive Confraternite.

A San Giuseppe voteranno 193 confratelli in regola con le quote amministrative. Il Priore uscente è Sig Prudente. Non possono essere eletti priori i cittadini che anno incarichi politici in corso e la carica non supera i due anni. Il responsabile per la diocesi Sorrento – Stabia dei rapporti con le Confraternite è Don Franco Maresca.

La storia di questo,relativamente giovane sodalizio, noto tra la gente come I GIUSEPPINI, la racconta il dott. Carlo Pepe nel volume che celebra il centenario dalla fondazione , LA CONFRTERNITA DEL SACRO CUORE DI MARIA E DI GIUSEPPE 1887-1987 o anche in Franco Gargiulo IL SANTUARIO DI SAN GIUSEPPE 1907-2007.

A Sant’Agnello il Priore uscente è il sig Nino Accardi, la denominazione è Venerabile Arciconfraternita del Gonfalone dei Santi Prisco ed Agnello.

Arciconfraternita DEL GONFALONE DEI SANTI PRISCO ED AGNELLO

c/o Parrocchia Sant’Agnello

Piazza Sant’Agnello Tel. 081 878 38 17

Priore: Accardi Antonino

Padre spirituale: Sac. Pane Natale

Confraternita DEL SACRO CUORE DI MARIA E DI SAN GIUSEPPE – Giuseppini

Piazza San Giovanni XXIII Tel. 081 878 19 34

sitoweb: www.sangiuseppe.net – e-mail: info(@)sangiuseppe.net

Priore: Prudente Nello

Padre spirituale: Sac. Savarese Fabio