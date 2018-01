🔊 Ascolta questo articolo

Domenica 14 gennaio 2018 è in programma la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16 km) organizzata dall’associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento tradizionale per gli appassionati, che affronteranno un percorso di particolare fascino, con un lungo tragitto lungo la litoranea costiera da Castellammare a Vico. Il via sarà dato alle ore 9 dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza Amendola. Primo passaggio nel centro di Castellammare di Stabia, quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di Vico Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della chiesa San Ciro, don Salvatore Abagnale. Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, promette una domenica all’insegna dello sport e del divertimento: “In sei anni Stabiaequa è divenuta un appuntamento fisso e irrinunciabile per molti podisti di tutta la regione. Per molti è il primo appuntamento dell’anno sulle 10 miglia, una distanza sperimentale che ha ricevuto l’apprezzamento dei corridori. Altri invece sono curiosi di attraversare un percorso tutto sul mare come quello che proponiamo”. Prevista la partecipazione di centinaia di atleti: “Lo scorso anno abbiamo raggiunto la quota record di 800 presenti, quest’anno speriamo di superarci e, perché no, sfiorare quota mille”. La manifestazione entrerà nel vivo sin da sabato 13, quando verrà allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa nelle Antiche Terme di Stabia. Appuntamento dalle ore 15.00 con la consegna del pettorale e del pacco gara agli atleti. Domenica, raduno previsto dalle ore 7.00.