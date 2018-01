Sant’Agnello alla Stelluccia dalla terra al tavolo, la cucina contadina di una volta. Qui il km 0 non è uno slogan!

🔊 Ascolta questo articolo

Sant’Agnello alla Stelluccia dalla terra al tavolo, la cucina contadina di una volta. Ci troviamo ai Colli di Fontanelle, bellissima zona agricola ai confini con Piano di Sorrento e Sant’Agata di Massa Lubrense, a pochi minuti da Positano. Qui troviamo atmosfere di altri tempi , la semplicità, bontà e simpatia di Lucia con la sua buona cucina del territorio. Non è un modo di dire, basta andare in mattinata per trovare tutto lo staff all’opera per i piatti del giorno. Il prossimo da non perdere? La minestra maritata, qui il chilometro zero non è uno slogan!