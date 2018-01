Tweet on Twitter

La Sorrento bella, Da Michele festa grande per “è sciut pazz ò padron” una tradizione che si ripete da anni nel frequentato locale di via Fuorimura. Quest’anno non solo pizza ma vino, birra, cocacola, caffe e tanta musica live gratis. “Una tradizione che si ripete dopo il primo anno di apertura – ci spiegano sul posto -, alla quale partecipano anche altri pizzaioli del posto, i fornitori danno il loro contributo e tutti noi lavoriamo gratis, la soddisfazione è vedere tutta la gente contenta”.

E tutti erano felici e contenti di partecipare a questo evento, sopratutto per la bontà, pizze margherite saporite e pizze fritte sono state sfornate a centinaia per gli astanti. Ed è stato un modo per stare insieme, mangiare e bere una birra un augurio di un buon 2018.