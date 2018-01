Tragedia ad Agerola , uomo trovato morto dopo una settimana dalla scomparsa. Aveva 250 mila euro in casa

🔊 Ascolta questo articolo

Tragedia ad Agerola , uomo trovato morto dopo una settimana dalla scomparsa. L’uomo di 80 anni era scomparso da Capodanno . Ad accorgersi della tragedia i vicini che non lo vedevano da una settimana, purtroppo era solo e nessun parente ne amico lo andava a trovare. Chiamati i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco col 118 e i carabinieri agli ordini del maggiore Donato Pontassuglia.

L’uomo, a quanto pare, aveva una grave patologia al cuore. Il medico legale ha accertato il decesso avvenuto nei giorni scorsi. La Procura di Torre Annunziata ha aperto come per prassi un’inchiesta, rimane la desolazione e la tristezza per un uomo solo che nessuno andava a trovare e ci si chiede se non sia il caso di attivare servizi sociali o volontari per questi scopi.

A quanto pare l’uomo aveva 250 mila euro nascosti in casa.