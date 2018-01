Cetara l’amministrazione Della Monica rincara le tasse, l’IMU oltre la legge e rifà la delibera

🔊 Ascolta questo articolo

Cetara imposizioni da record con l’IMU, si arriva al 9 per mille. Ma è oltre al limite consentito dalla legge e l’amministrazione del sindaco Fortunato Della Monica è costretta a rifare la delibera. Specificando però che si tratta solo di un “errore materiale”, ma se è un errore dovuto dai funzionari in genere vi deve essere un provvedimento sanzionatorio che non vi è notizia, insomma si sbagliano a fare le delibere, si rifanno i consigli comunali e via, tutti amici come prima. Succede a Cetara in Costa d’ Amalfi, vabbè un errore materiale ci può stare, però interviene il consigliere comunale Vincenzo Piscino che non ci sta ai prezzi dei servizi cimiteriali troppo alti e alle spese per i rifiuti , non è aumentata la TARI, ma si pagano le buste di immondizia. Tutto vero, anche se interviene il buonsenso dell’avvocato Montesanto che consiglia di non far pagare le buste. Infatti , se bisogna incentivare la differenziata bisognerebbe quantomeno incentivare l’uso delle buste, se queste poi si pagano che incentivo c’è? A quanto pare, stando ai resoconti dei consigli comunali pubblicati sull’albo pretorio, tira una brutta aria per le tasche dei cetaresi. Non per tutti però, infatti il 12 vi è la presentazione dei progetti “Flag”, da lì dovrebbe uscire qualcosa per gli imprenditori.. Speriamo bene.. Ad ogni buon conto sta tutto a verbale sull’albo pretorio guardate qui Delibera rettifica IMU Cetara con intervento su buste e tasse cimiteriali