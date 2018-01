Tweet on Twitter

Siamo stato a Vico Equense, zona Belvedere e abbiamo constatato che la situazione è ancora critica. Dopo il maltempo che ha colpito la zona lo scorso novembre, con strade franate e detriti portati via dalle acque, ecco come si presenta la strada oggi: il pericolo permane ed è evidente e non sembra siano stati eseguiti degli interventi degni di nota.