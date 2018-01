Tweet on Twitter

Lutto a Vico Equense per la prematura scomparsa di Giuseppe Toti. Se n’è andato, come annunciano la moglie Filomena e i figli, a soli 52 anni. Lascia tre figli, di cui due piccoli gemelli. I funerali si sono svolti alle ore 15 presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista in Bonea di Vico Equense.

PositanoNews è vicina al dolore dei familiari.