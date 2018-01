Vico Equense. Polisportiva, buona la prima del 2018!

Tweet on Twitter

Vico Equense. Cominciare bene l’anno è l’obiettivo di tutti e la Polisportiva Vico Equense ci è riuscita! Si prospettava una partita molto equilibrata e cosi è stato per tutta la durata del match. Nella parte iniziale del match è Scafati che sembra voler comandare il gioco con gli ospiti che rincorrono e riescono a portarsi in vantaggio nelle fasi finali della prima frazione di gioco che termina sul punteggio di 17-20.

Nel secondo quarto l’attacco della polisportiva cala nettamente con il solo Gargiulo che trova la via del canestro, realizzando 9 degli 11 punti totali della frazione, mentre dall’altro lato, gli scafatesi, prendono le misure dall’arco e con le triple di Pagano e Tortora si riportano avanti arrivando in vantaggio all’intervallo lungo sul risultato di 33-31.

Così come nella seconda frazione, anche nella terza i protagonisti per gli ospiti sono Vitale e Gargiulo che mantengono vive le speranze continuando a rincorrere gli scafatesi che in più di un’occasione vanno avanti arrivando fino al +8.

È l’ultima frazione quella in cui i Vicani riescono a fare la differenza: alle triple di Pagano e Faiella rispondono prima Lucchesi e poi ancora Gargiulo. Sul risultato di +4 Vico, a 2 minuti dalla fine, Scafati sceglie la via del fallo sistematico mandando in lunetta prima Gargiulo, poi Lucchesi e poi Perillo che riescono a segnare i liberi che consegnano la vittoria alla Polisportiva con il punteggio di 58-65.

Queste le dichiarazioni del neo-acquisto Lucchesi: ”Ottima vittoria su un campo ostico che ci da fiducia e motivazione per le prossime gare. Possiamo migliorare in alcune fasi della partita ma il non aver mollato mentalmente conferma i progressi che stiamo facendo anche negli allenamenti. Personalmente mi metto al servizio della squadra e se faccio bene è merito loro che mi mettono nelle condizioni di farlo, posso e possiamo ancora crescere“.

Crazy Team Basket Scafati 58 – 65 POLISPORTIVA VICO EQUENSE

Gargiulo F 34, Di Martino ne, Guida D 1, Colledonico ne, Salerno 0, Lucchesi 11, Gargiulo A ne, Vitale 10, Guida M 0, Perillo 7, Acone 2.