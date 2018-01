Minori, due americani in vacanza in Costiera: il racconto di una coppia statunitense

🔊 Ascolta questo articolo

Il Miami Herald ha pubblicato qualche giorno fa un racconto interessante, quello di due turisti americani, marito e moglie, che hanno trascorso le vacanze invernali in Costiera Amalfitana, per la precisione a Minori. Un’esperienza particolare, proprio nel periodo di bassa stagione, che è stata raccontata nell’articolo dal titolo “Come due persone sono state in vacanza in Costiera Amalfitana e sono stati gli unici americani in città”.

“Una settimana nel nostro viaggio fuori stagione nell’antica città costiera della Costiera Amalfitana di Minori – si legge nell’articolo – mia moglie ed io abbiamo sentito dei sussurri da una porta mentre camminavamo lungo un vicolo acciottolato. “Arrivano gli americani” (o qualcosa di simile), ha detto una donna all’altra in italiano. Stavamo facendo la nostra solita passeggiata nel tardo pomeriggio per comprare del pane fresco, un sacco di deliziosi carciofini, broccoli maturi, pasta fresca e una bottiglia di vino locale per cena.



A differenza della stagione estiva in cui le località balneari di Amalfi, i ristoranti e le strade sono spesso pieni di viaggiatori, febbraio era tranquillo. Eravamo gli unici americani in città. Siamo stati accolti con sorrisi accoglienti. La maggior parte dei viaggiatori in vacanza tende a seguire il sole, magari dirigendosi verso i Caraibi in inverno o il Mediterraneo in estate. A volte una destinazione per le vacanze offre un’atmosfera diversa quando ci si sposta in una direzione opposta rispetto alla folla; il periodo di bassa stagione è tanto meglio quando si affitta un appartamento e si vive tra la gente del posto.

Minori sembrava il nostro tipo di città – si legge ancora – Si trova direttamente sul mare, circondato sugli altri tre lati da piantagioni a terrazze, vigneti e limoneti. A pochi isolati sono un piccolo centro con negozi di prodotti freschi, tre ristoranti con buone recensioni online, rovine romane da esplorare, e l’inizio di passi e sentieri per passeggiate in campagna”.