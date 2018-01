🔊 Ascolta questo articolo

Piano di Sorrento, Ponte Orazio. Ponticorvo “Siamo al lavoro, ma occorrono altre 700 mila euro” . Sentiamo l’assessore Sergio Ponticorvo sulle problematiche di Ponte Orazio “Purtroppo i tempi ci vogliono, Meta sta facendo la sua parte, ma dopo diversi anni, noi speriamo di fare prima” Cosa state facendo? “Abbiamo predisposto i rilievi ed i primi interventi, siamo operativi” Ma i fondi della Regione Campania non sono pochi? bastano? “Ci sono vari interventi da fare e servono altri sette od otto cento mila euro per fare tutto” Ci sono problemi strutturali al Ponte, qualcuno ci ha detto che c’è il rischio che ceda.. “Vedremo tutto, intanto la priorità è intervenire per risolvere il problema dei cittadini che sono in difficoltà in quella zona e stiamo facendo il possibile”