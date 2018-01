Piano di Sorrento danni da vento , allarme meteo della Regione Campania. Ringraziamo Peppe Coppola . Bollettino Meteo di Lunedì 08 Gennaio 2018

Avvertenze:

in considerazione delle previsioni relative ai venti, si raccomanda di controllare le strutture soggette alle sollecitazioni degli stessi (rami, tegole, coperture in genere, cartellonistica stradale e pubblicitaria, lampioni, impalcati, strutture provvisorie, gazebo, ecc.).

In riferimento alle indicazioni delle condizioni del mare, enti con competenza in ambito marittimo e sindaci dei comuni costieri e delle isole, per le rispettive competenze, vorranno prestare attenzione ai mezzi in navigazione e lungo le coste e le marine esposte al moto ondoso.

Rischio idraulico e idrogeologico per gli aspetti di protezione civile:

Livello di criticità:

Assenza di fenomeni significativi prevedibili sul territorio.

Livello di allerta:

Codice Colore Verde su tutte le zone di allerta.

http://bollettinimeteo.regione.campania.it/…/bollettino-met…