Agerola, passate le feste è tempo di bilanci: l’enorme successo del Presepe Vivente

L’Epifania tutte le feste porta via. È vero, ora la vita torna al suo ‘normale corso’ e bisognerà aspettare Pasqua (eccezion fatta per la breve parentesi di Carnevale) per tornare a godersi qualche giorno di festa.

Però quello che da qualcuno è stato definito come ‘il lunedì più lunedì di tutti’ può essere il momento adatto per tirare le somme di quanto successo negli ultimi 15 giorni.

Gli organizzatori della trentesima edizione del Presepe Vivente Agerolese ci tengono a far sapere che, a conti fatti, quello di quest’anno è stato un enorme successo.

Andiamo con ordine. L’inizio non era stato dei migliori: la prima rappresentazione, fissata per il 9 dicembre, era stata rimandata per via del cattivo tempo che in quei giorni si era abbattuto sulla Campania. Ma gli organizzatori non si sono demoralizzati e la buona sorte li ha premiati: il 23 le condizioni meteorologiche erano sicuramente migliori e la prima data ha avuto buon esito, come da attese. Anche il 26, nonostante un po’ di pioggia, è andato tutto per il verso giusto. Il 30 il successo si è ripetuto: niente pioggia, freddo sopportabile e tante persone ne hanno approfittato per riversarsi nei vicoli di Campora a visitare le scene della Natività e a degustare il menù della tradizione agerolese. Ma la data finale (ieri 7 gennaio) è stata quella che ha regalato più gratificazione: le presenze hanno raggiunto il numero più alto, quasi tutte le scorte di cibo destinate al menù degustativo sono andate esaurite e moltissime persone rimaste soddisfatte sono tornate nei propri paesi promettendo che non mancheranno all’edizione 2018-2019. La soddisfazione più grande, spiegano i responsabili, è legata non solo ai complimenti ricevuti dagli agerolesi e dei napoletani, ma anche al fatto di aver stimolato l’interesse di tantissimi visitatori provenienti dalle varie province della Campania o addirittura da altre regioni italiane.

Un ringraziamento da parte del Comitato Presepe Vivente e della Parrocchia San Martino va a tutti gli agerolesi, in particolar modo i residenti della frazione Campora che hanno ‘donato’ alcuni dei loro spazi privati alla realizzazione delle scene e al Forum dei Giovani, i cui volontari hanno dato una mano fondamentale nei compiti di accoglienza e smistamento del traffico.