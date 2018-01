Tramonti-Maiori: la Provincia annuncia imminenti lavori di manutenzione sulla SP2. Sarà realtà?

Tweet on Twitter

Buone notizie da Palazzo Sant’Agostino. Tra ristrettezze economiche e varie difficoltà la Provincia di Salerno annuncia che prossimamente partiranno i lavori di manutenzione delle strade provinciali salernitane, oggetto quest’estate di un finanziamento di 55mila euro. “A seguito dell’approvazione del Piano di manutenzione provinciale sono stati messi a gara i primi interventi programmati – afferma il vicepresidente provinciale, Luca Cerretani – Seguiranno tutti gli altri interventi inseriti nell’elenco fino al completamento. È chiaro che non si risolveranno i problemi legati alla viabilità provinciale ma sono i primi segnali di vita”.

La conferma è arrivata anche dal consigliere provinciale, Michele Strianese, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ad Agro24: “Sperando che il tempo sia buono, dopo le festività natalizie inizieranno tanti lavori di manutenzione delle strade provinciali in tutta la Provincia di Salerno e anche nell’Agro Nocerino Sarnese”. Oltre ai tanti interventi che riguardano le strade della Valle dell’Irno, la Valle di Diano e gran parte della rete viaria dell’Agro Nocerino Sarnese, i lavori sono previsti sulla SP2/a, ovvero la salita da Sant’Egidio del Monte Albino verso il Valico di Chiunzi e la SP2/b, nota ai più come la dissestata Tramonti-Maiori. Sono diversi anni che si annunciano lavori e risorse per una strada provinciale di fondamentale importanza, che allo stesso tempo è ridotta ad un colabrodo. Speriamo che sia la volta buona.