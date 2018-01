Ravello-Scala, gara podisdica: bis per l’ASD Liberi Insieme

🔊 Ascolta questo articolo

Giornata di sport e podismo nel giorno della Befana in Costa d’Amalfi, con la 10km Ravello-Scala, organizzata dal Centro Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni, insieme all’ASD Cava de’ Tirreni Picentini Costa d’Amalfi e la collaborazione dell’Anviloteam. Vittoria al traguardo per Antonello Barretta dell’ASD Liberi Insieme, che ha percorso la tratta in 36 minuti e 2 secondi e a seguire, nella stessa categoria Toiino Giovanni dell’ASD Atletico Isaura Valle dell’Irno con 42 secondi di ritardo. Tra le donne si classifica prima Martina Rocco della Frattese con il tempo di 43 minuti e 3 secondi, sul podio con Avolo Lucia dell’ASD Napoli Nord Marathon e Gioconda Di Luca dell’Isaura Valle dell’Irno. Categoria B e C dominata dunque dall’ASD Liberi Insieme con Barretta e Ruocco Alfonso, mentre per la categoria A c’è il terzo posto nella classifica generale di Maresca Mario di Montemiletto (36′ 53″).