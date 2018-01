🔊 Ascolta questo articolo

Vola il “Cardillo” , ecco una tappa gastronomica di gusto a Sant’Agata . Il borgo turistico di Massa Lubrense, nel cuore della Penisola Sorrentina. Arriviamo da Positano per Piano di Sorrento e troviamo sulla strada per Nerano, dopo circa 5/600 metri dal centro di Sant’Agata, un bella e spaziosa terrazza panoramica. Entriamo e troviamo un’ambiente semplice e confortevole, un personale di sala simpatico e attento che ci hanno proposto un menù puntando sui piatti del giorno molto indovinati. Abbiamo cominciato con un antipasto gustoso e vario, poi ai primi dagli scialatielli ai frutti di mare agli spaghetti salsiccia e zucchine, anche per celiaci , quindi con pasta senza glutine. Abbiamo intravisto anche una succulenta tagliata di carne con patatine, poi i dolci tutti ottimi. Non potevamo non immortalare questi momenti di gusto. Nella foto di apertura Daniele, Giovanni Terminiello, Luca, Giulio Cuccaro, Alfonso Mastellone e Monica. Un post anche sul nostro blog pagina facebook enogastronauta Massalubrense Sant’Agata da Cardillo Restaurant con un menu’ del giorno sorprendente tutto fresco e di altissima qualita’ ma sopratutto con l’amore per I prodotti della loro terra, dal mare alla montagna tutto curato nei particolari e tutto secondo l iter del antica tradizione piatti classici come spaghetti alla nerano con variante di salsiccia e I classici scialatielli fatti in casa ai frutti di mare. I dolci natalizi, gli antipasti della casa… e l amaro mela annurca tradizionale per concludere il pranzo… complimenti a tutti voi, da tutti noi di Positano news!