CRONACA DEL COACH

CAMPIONATO UNDER 14 M

S.EGIDIO CORBARA- G.S MINORI COSTA D’AMALFI- 47-57

(7-18/13-16/14-6/13-17)

IL G.S MINORI COSTA D’AMALFI CONTINUA LA SUA CORSA.

Le “piccole furie rosse” vincono ancora ad a Angri contro S. Egidio Corbara mantenendo il secondo posto in classifica contro una squadra che l’anno scorso è arrivata alle final-four del girone Gold.

Solito quintetto schierato da coach Apicella coadiuvato dall’ottimo assistente Vincenzo Ruocco: Alessio e Gabriel Proto, Mammato, Di Lieto e D’Uva.

Ottimo inizio per i ragazzi costaioli con una buona difesa di squadra e con numerosi contropiedi. L’unica spina nel fianco della squadra minorese era il numero dieci della squadra avversaria Cirillo che alla fine della partita avrebbe segnato 38 punti dei 47 totali della sua squadra.

Primo periodo che si chiude con il punteggio di 18 a 7 a favore del G.S.

Nel secondo periodo la partita diventava maggiormente equilibrata, calava l’intensità della difesa minorese anche per un po’ di stanchezza, coach Apicella ruotava quasi tutti i suoi giocatori, il tema della partita restava identico come limitare la strapotenza del giocatore numero dieci di S.Egidio Corbara. Il primo tempo si chiudeva con un rassicurante ma fragile vantaggio di 14 punti per il G.S.

Nel terzo periodo purtroppo gli errori in attacco dei ragazzi costaioli specialmente nelle prime tre azioni, dopo tre grandi difese pregiudicavano l’andamento del periodo, S. Egidio Corbara rosicchiava ben 8 punti e rientrava prepotentemente in partita.

Nel quarto periodo il G.S teneva bene difendendo con aggressività e andava di nuovo in vantaggio di 14 punti dopo un break di 8 a 0, entravano tutti i giocatori del G.S che portavano alla fine la vittoria a casa chiudendo con il punteggio a loro favore di 57 a 47. A fine partita coach Apicella dichiarava: “Questa è la partita più a rischio dell’anno perché viene dopo le vacanze natalizie, ma fortunatamente siamo riusciti ad allenarci con una certa continuità ma specialmente con tanta voglia e impegno e questa sera si sono visti i frutti. Nelle categorie giovanili tutte le partite in trasferta sono a rischio per vari fattori, sia per il campo come stasera malamente illuminato, sia perché cala la sicurezza dovuta di giocare nel proprio ambiente. Questo gruppo è cresciuto principalmente di testa, a me interessa il loro miglioramento individuale più che i risultati che sono una piacevole conseguenza in caso di vittoria. Resto perplesso quando incontro squadre come quella di stasera composta da ottimi giocatori e nel tabellino finale ritrovo che il 90% dei punti è stato segnato da un solo giocatore. Un’altra perplessità è dovuta che la federazione continua a designare un solo arbitro che perla pallacanestro del 2018 è un vero attentato al gioco e all’impegno di una società che paga fior di quattrini alla federazione per ricevere zero servizio. Una domanda sorge spontanea: dove finiscono tutti questi soldi? E non mi si parli che non ci sono arbitri, ce ne saranno sempre di meno se vengono mandati allo sbaraglio, pagati poco e in ritardo. L’ultima partita in casa addirittura l’arbitro non si è presentato. Noi non ci arrendiamo lo dobbiamo specialmente a questi splendidi ragazzi, la prossima in casa contro Angri domenica prossima, grazie al folto gruppo di genitori che ci ha seguito questa sera, sono il nostro sesto giocatore in campo”.