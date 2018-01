Ravello: grandissimo successo con Massimo Ranieri. Emozionante omaggio a Pino Daniele – FOTO/VIDEO

🔊 Ascolta questo articolo

Grande successo di Massimo Ranieri con Malìa Napoletana, lo spettacolo organizzato dalla Fondazione Ravello e che ha saggiato l’Auditorium Oscar Niemeyer. Il grande cantante e attore partenopeo ha concluso la minirassegna invernale del Ravello Festival con un repertorio d’alto livello, con Tutta ‘nata storia ad aprire il concerto dell’Epifania e proseguendo poi con l’immancabile richiamo alle classiche canzoni napoletane, cantando poi “Malafemmina” e “Dove sta Zazà” del grande Totò, “Strada ‘nfosa” di Modugno e “Torero” di Carosone, interpretando tali brani da indomito Pulcinella dei giorni nostri.

Ranieri ha portato in scena le proprie performance coadiuvato ad un pokerissimo di artisti formato da Stefano Di Battista ai sassofoni, Marco Brioschi alla tromba e al flicorno, Rita Marcotulli al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria. Straordinario il duetto che Stefano Di Battista ha fatto con il pubblico. “Caschi male – ha commentato Ranieri – questi sanno cantare, siamo nella Città della Musica”.

Lo spettacolo è stato anche un grande momento di commozione per il ricordo a Pino Daniele, ove Massimo Ranieri ha dedicato al cantautore partenopeo scomparso qualche anno fa dei versi di Aldo Palazzeschi, dal Congedo: “Muoiono i poeti ma non muore la poesia perché la poesia è infinita come la vita”. L’evento che chiude la rassegna musicale invernale ravellese con grande eco ed affermazione, così com’è stato finora il calendario della kermesse. Tra le autorità presenti allo spettacolo, che hanno voluto assistere al grande maestro Massimo Ranieri c’era difatti anche il Prefetto di Salerno, Salvatore Malfi, che ha preferito la Costa d’Amalfi e Ravello per trascorrere la propria Epifania. A Massimo Ranieri è stata anche offerta un’opera d’arte presepiale offerta da Alfonso Pepe.