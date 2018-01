Penisola Sorrentina i circoli PD rivendicano il diritto di scegliere il candidato, incontro a Castellammare DOCUMENTO

🔊 Ascolta questo articolo

In allegato all’articolo di Positanonews il documento integrale con la firma di tutti i segretari di circoli del PD della Penisola Sorrentina, la settimana prossima incontro allargato a Castellammare di Stabia ( Napoli ). Coordinatore Antonio D’Aniello consigliere comunale di Piano di Sorrento, lo scopo è quello di non vedersi calate dall’alto le candidature in questa realtà della Campania, un compito difficile visto che a Roma e Napoli altri stanno cercando di muovere le loro pedine. Ecco il comunicato : “La sfida elettorale è arrivata nei giusti termini temporali, dopo un quinquennio di stasi economica del Paese, il quale solo ora dà segni inequivocabili di ripresa , ciò è avvenuto grazie alle politiche messe in atto dal governo nazionale. La buona gestione politica del governo centrale non è purtroppo garanzia di successo elettorale per il PD.

Non lo è perché sia il panorama mondiale che quello europeo non aiutano certo a cancellare o per lo meno a smorzare il sentimento di paura diffusa tra i cittadini. Paura per l’avvenire proprio e di quello di figli e nipoti. Tutto appare incerto, traballante, dal lavoro alla scuola sino alla sicurezza sociale.

Temiamo questo passaggio elettorale perché la rabbia, soprattutto nei giovani italiani, accumulata dal Paese in questo lungo periodo di decadenza economica che, ripetiamo, parte da lontano, da molto prima del 2008, è tantissima!

La cattiva e scellerata gestione governativa del centrodestra prima , e la lunga crisi economica poi, hanno lasciato un segno profondo di sfiducia nei confronti delle classi dirigenti , non solo politiche.

La battaglia elettorale, ripetiamo, sarà molto dura ed il Partito dovrà combattere come mai fatto prima con uno spirito di unità che deve coinvolgere tutti noi che amiamo il Partito democratico.

L’altro aspetto che qui vogliamo sottolineare è quello alla democrazia interna al PD perché essa non deve sostanziarsi solo di rituali formalismi ma anche, e soprattutto, di partecipazione.

La partecipazione nei passaggi imposti dal processo democratico significa coinvolgimento il più ampio possibile. Qui ed ora è il momento di scegliere i candidati più rappresentativi che possano trainare il maggior numero di voti di lista al Partito.

Accanto ai nomi veramente rappresentativi della società, nelle sue varie articolazioni, occorre privilegiare candidature di provato radicamento territoriale e possibilmente di appartenenza al Partito onde evitare il triste fenomeno dei cambi di casacca. Fatta questa premessa: rivendichiamo il fondamentale coinvolgimento dei circoli della Penisola Sorrentina per la scelta dei candidati alle elezioni politiche nazionali sia nel proporzionale che nell’uninominale.

I segretari Penisola sorrentina 04/01/2018″ documento circoli pd penisola