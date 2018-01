Maiori, rissa tra tifoserie al San Martino: arrestati due tifosi del Nola, ferito un supporter del Costa d’Amalfi

🔊 Ascolta questo articolo

Violento post partita al San Martino di Maiori nella gara tra Costa d’Amalfi e Nola, dove si è assistito alla vittoria degli ospiti per 2-0. Un nutrito gruppo di tifosi bianconeri avrebbero dato luogo ad atteggiamenti smodati verso i supporters locali, con un principio di scontro arrestato originariamente dai Carabinieri della Compagnia di Amalfi. Un tifoso del Costa d’Amalfi sarebbe stato ferito alla testa in maniera non grave, ma è stato trasferito precauzionalmente all’ospedale di Castiglione di Ravello per ricevere delle medicazioni.

Quanto avvenuto sul campo sportivo maiorese è oggetto di approfondimento da parte delle forze dell’ordine. La Compagnia di Amalfi, condotta dal capitano Roberto Martina, è giunta in supporto degli uomini agli ordini del luogotenente Giuseppe Loria e i Carabinieri hanno preso in stato di fermo alcuni dei tifosi nolani e li hanno condotti agli uffici della stazione di Maiori. Ora si sta lavorando sulla ricostruzione degli eventi tumultuosi.

ULTIM’ORA In serata fermati due tifosi del Nola. Attualmente i due nolani sono custoditi nelle celle di sicurezza della caserma di Amalfi e domani saranno tradotti al tribunale di Salerno, dove ci sarà un processo per direttissima e la convalida dell’arresto. Un’altra ventina di tifosi bianconeri sono stati segnalati alla Prefettura.