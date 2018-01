Pozzuoli, 200 persone da 30 anni in container post-bradisismo. Ora lo sgombero per amianto. Nessun alloggio alternativo

🔊 Ascolta questo articolo

C’è chi prova a rimettere mattonelle alle pareti e a ritinteggiare i soffitti, ma l’acqua che si infiltra e poi la muffa portano via tutto. Aerosol e farmaci al cortisone qui vengono usati come fossero pasta e pane. Ma non basta. In queste mura di cartone c’è amianto, la diagnosi dell’Asl è infausta. Dopo 33 anni, da ieri il sospetto è certezza e la paura è tangibile. Benché allo scadere del primo ventennio di questo ventunesimo secolo la lotta all’emergenza abitativa e ai container è infatti ancora tanto dura quanto indecorosa. Lungo lo stradone lo scenario è dignitoso, ma appena dietro la caserma dei carabinieri la città di Pozzuoli e la vita di oltre duecento persone mostrano una situazione da incubo. Scatole di latta ammassate l’una all’altra, tremanti, gelide d’inverno e autentiche fornaci d’estate, anche se qui non passa il sole né l’aria. La baraccopoli è stata installata nell’ormai lontano 1984, quando il fenomeno del bradisismo sconvolse l’area flegrea e l’attività del suolo spinse migliaia di abitanti lontano dalle proprie abitazioni danneggiate. Container e roulotte furono «piantati» un po’ ovunque tra Pozzuoli e Licola, destinati soprattutto ai commercianti affinché potessero continuare le proprie attività. Doveva essere una situazione transitoria; è un calvario mai finito. Un inferno fatto di proteste, cortei, clientele preelettorali, illegalità, abusi e occupazioni abusive di interi nuclei familiari. E ieri, 33 anni dopo appunto, è stato accertato che quei box sono contaminati dall’amianto. Di più: i tecnici hanno anche verificato che le lesioni alle pareti consentono alle particelle velenose di disperdersi facilmente nell’aria. Controlli eseguiti dall’Asl Na 2, ma su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli. Ci ha dovuto pensare la magistratura dunque, che aveva visto giusto: l’esito delle verifiche eseguite il 7 dicembre 2016 è stato consegnato al Comune l’8 dicembre del 2017. Le paure urlate dagli occupanti sono risultate pura realtà: i tecnici della sanità pubblica hanno ammesso che «c’è un grave pericolo per la salute e che quelle case di lamiere velenose vanno rapidamente abbattute». Poi magari la zona dovrà anche essere bonificata. L’altro giorno l’ordinanza del sindaco Vincenzo Figliolia: entro il prossimo 31 gennaio i 48 nuclei familiari residenti in via Carlo Alberto Dalla Chiesa devono andarsene. «Se non lo faranno di propria iniziativa saranno sfrattati in maniera coatta», scrive il primo cittadino di Pozzuoli che ha anche considerato quanto «le condizioni igienico-sanitarie potranno soltanto aggravarsi». Trentatré anni di contatto con le fibre tossiche; un pericolo incalcolabile per le circa duecento persone che adesso vivono qui e per tutte le altre che si sono avvicendate in queste favelas pur di avere un tetto sulla testa, seppur tossico e abusivo. Qui infatti, come scrive anche il primo cittadino nell’ordinanza firmata tre giorni fa, nessun abitante è «un avente diritto», nel senso che la maggioranza dei residenti non appartiene a questa o a quell’altra infinita telenovela legata ai terremotati dell’80 o del bradisismo dell’84. La maggioranza delle duecento persone del campo container di via Carlo Alberto Dalla Chiesa si trova qui perché è stata mandata via da altre situazioni abitative pure occupate abusivamente. Molti arrivarono da Napoli in tutta fretta quando seppero che i residenti «legali» avevano finalmente ottenuto un alloggio «vero». Oltre la storica emergenza, nuovi tempi critici potrebbero cominciare già nei prossimi giorni. Senza tetto e senza lavoro, dove andranno a vivere cinquanta famiglie? «Devono darci gli alloggi che stanno finendo a Monterusciello», dice la gente. Circa novanta alloggi di edilizia popolare che la città attende – anche questi – dal 1984. I lavori cominciano, ma poi vengono interrotti. A più riprese varie ditte hanno edificato qualche piano, messo qualche tramezzo, finito qualche solaio. Puntuale arriva lo stop al cantiere perché l’Antimafia accerta che nessuna delle imprese incaricate aveva i requisiti previsti dalle norme. Quindi, bandi pubblici inseguono gare d’appalto. C’è tutto, tranne le case finite. «Le hanno già assegnate – dicono le donne dei container – a coppie di giovani sposi, a gente che non ne ha diritto. Le hanno promesse in cambio di voti». Ed è forte il sospetto che lo scambio di voti sia stato il leitmotiv di questi 33 anni, in cui nessuno ha pensato che quei box fossero insani, in cui mai a nessuno è venuto in mente che forse in quelle lamiere ci fosse amianto, nonostante da almeno vent’anni l’utilizzo della fibra tossica sia una certezza che ha causato lo smantellamento di carrozze ferroviarie, officine industriali, abitazioni e prodotto migliaia di lutti per la temibile asbestosi. «A Pozzuoli vivono 90.000 persone – dicono al Comune – questa è un’altra delle tante microemergenze sociali. Cercheremo di risolvere, magari con qualche contributo». Decisamente però i pesanti disagi quotidiani in via Dalla Chiesa nessuno li definirebbe «micro». Per donne e bambini la lotta quotidiana è pesante, rischiosa. Patologie bronchiali; malattie legate all’umidità; neonati che tra fatica e paure vanno protetti da asma, bronchiti e animali di vario genere; anziani che sopravvivono con le ossa piegate dai reumatismi. «Guardate qui – dice una delle mamme dei container – noi proviamo a tenere le pareti libere da umidità e muffe, ma quando piove in queste “case” dobbiamo indossare gli stivaloni di gomma, l’acqua porta via mattonelle, intonaci, pittura». Questione abitativa, «macro» disagio sociale: la signora tira una tenda e spuntano due lettini per i suoi figli. Poi ne tira un’altra e svela la camera da letto. «I miei ragazzi – dice – a scuola hanno vergogna, non vogliono dire dove abitano. Non hanno mai invitato un loro compagno, non sanno cosa significhi festeggiare un compleanno. A volte quando in classe si parla della loro vita familiare dicono bugie, sono continuamente mortificati». Dopo tanta deprivazione basterà adesso dire a questi giovanissimi cittadini che siccome non sono ufficialmente inseriti in nessuna categoria di senzatetto devono sgomberare e basta? Come sarà possibile spiegare che siccome le loro famiglie hanno occupato questi box abusivamente, talvolta anche forzatamente, dalla fine di gennaio non avranno più neanche un letto dietro una pesante tenda e nessuna alternativa? Sembra l’Isola dei Famosi e invece è un autentico villaggio di disperati. «La casa è un diritto», urla un’altra donna operata già due volte a un polmone. Con lei dentro quelle pareti vive anche l’anziana madre e una delle sue figlie che aspetta un bambino. Il «pietoso» velo è stato finalmente sollevato, adesso non c’è più bisogno di chiudere ed aprire inquietanti drappi di pesante cotone. (Rosa Palomba – Il Mattino)