Callejon: «Continuiamo così per lo scudetto». Koulibaly: «Torneremo dalle vacanze ancora più carichi»

🔊 Ascolta questo articolo

Un gol che scaccia via due fantasmi. È quello che succede dopo la rete di Callejon. Perché con il raddoppio contro il Verona lo spagnolo ritrova la rete che mancava addirittura dal 29 ottobre scorso (Napoli-Sassuolo) e consente al Napoli di mettere in cassaforte il risultato. E il gol che arriva è un classico per Josè che si fa trovare puntuale sul lancio a tagliare tutta la difesa di Insigne. «Reina mi ha sempre detto che devo stare sereno, mi aveva detto che il gol sarebbe arrivato e così è stato. Noi due parliamo tanto, per questo l’ho indicato dopo il gol». Un gol che vale 3 punti, ma sopratutto una vittoria, la prima del 2018. «Dopo l’eliminazione in coppa Italia dovevamo dare una risposta ai tifosi e noi stessi per andare avanti. Contro il Verona si è vista una squadra buona e cattiva. Sono sereno, sto facendo le cose bene, sto lavorando per la squadra». E il lavoro paga. Anche perché Callejon (con Mertens e Allan) è l’unico giocatore del Napoli ad essere stato impiegato in tutte le 30 gare ufficiali degli azzurri. Titolare inamovibile, ma anche multiuso. In coppa Italia (sia contro l’Udinese negli ottavi di finale, che contro l’Atalanta nei quarti), Sarri lo ha schierato al centro dell’attacco da unica punta. Contro il Verona è tornato a fare l’esterno a destra, il ruolo nel quale è diventato l’intoccabile di Sarri. «Contro il Verona sapevamo che fosse difficile. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, con l’atteggiamento giusto, ma senza trovare il gol. Però poi è arrivato nella ripresa e va bene così». Prima quello di Koulibaly e poi il suo. Ottavo centro stagionale dopo i 5 in campionato (tutti tra settembre e ottobre), uno nei preliminari contro il Nizza e uno in Champions nella vittoria casalinga contro il Feyenoord. Ma quello contro il Verona è un gol che pesa molta ai fini della lotta scudetto. «Siamo proprio come all’inizio: abbiamo cominciato bene in ritiro, abbiamo fatto bene il girone d’andata e continuiamo così. Ora ci riposiamo, poi torneremo più cattivi di prima». Anche grazie alla spinta continua di Sarri. «Non è mai dolce, ci crede tanto e dobbiamo rispondere in campo. L’abbiamo fatto. Abbiamo tutti il sogno di restare lassù, portarci lo scudetto a casa. Speriamo». Adesso, però, è tempo di pensare anche alle vacanze (meritate) che i giocatori del Napoli faranno fino a sabato prossimo. «Dobbiamo goderci questi giorni, ce lo siamo meritato. Sarri sarà incazzato perché in questi giorni non lavorerà, ma ci vuole per staccare la testa». A proposito di testa. Ce l’ha messa – nel modo e nel tempo giusto – Kalidou Koulibaly. Suo il gol con il quale il Napoli ha sbloccato il risultato contro il Verona. Un gol importante arrivato in un momento in cui gli azzurri sembravano padroni del campo ma non riuscivano a capitalizzare la grande mole di azioni costruite. «Abbiamo fatto un bel primo tempo con tante occasioni ma non le abbiamo sfruttate. Nella seconda frazione abbiamo messo più intensità e dopo il primo gol abbiamo trovato più spazio. Abbiamo giocato bene e creato tante occasioni, non possiamo vincere sempre 5-0. La gara è stata buona, non abbiamo rischiato praticamente niente». La sua rete è stata oggetto di molte polemiche per via di un presunto fallo del centrale del Napoli sul portiere del Verona. «Non penso di aver fatto fallo perché l’ho anticipato. Sono molto contento perché so bene quanto fosse importante segnare». Un gol importante per il Napoli ma anche per Koulibaly che con questo centro arriva a quota 4 in stagione e si tratta del suo record assoluto in carriera. Dopo quelli contro Lazio, Cagliari e Torino è arrivato anche il gol al Verona, la cosa migliore per poter andare in vacanza. «Vogliamo tornare con ancora più fiducia e forza. Dobbiamo continuare così, possiamo ancora fare meglio, abbiamo perso qualche punto per strada, ma l’importante è essere dove siamo prima di questa pausa. Le altre stanno perdendo punti ma non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo restare in alto e provare a vincere tutte le gare». Dopo la sosta ci sarà la sfida di Bergamo contro l’Atalanta. «Sono una squadra molto forte, abbiamo una settimana per staccare, poi torneremo a lavoro per preparare questa gara». Sembra quasi che ci abbia preso gusto a fare gol, ma per Koulibaly le priorità sono altro. «Sarri mi sta facendo lavorare su questo e vuole che io segni ancora di più. Ma la cosa più importante per me è non subire gol, poi in attacco abbiamo calciatori in grado di fare la differenza in qualsiasi momento. Qualcuno dice che dovremmo essere più cinici ma io vedo che abbiamo vinto e non so cosa la gente voglia di più. Gli attaccanti sono i primi difensori, giochiamo tutti per gli altri e vincere così è ancora più bello». E quando ci sono prestazioni così impressionati come le ultime di Koulibaly è lecito parlare anche di mercato. «Non so quanto valgo, al mercato non ci penso e resto concentrato solo sul Napoli. Sono consapevole della mia crescita ma so che la carriera è lunga e voglio ancora migliorare». (Bruno Majorano – Il Mattino)