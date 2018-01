Napoli. Dopo l’assalto in via Foria Arturo rientra a casa sotto scorta: «Voglio una punizione esemplare»

🔊 Ascolta questo articolo

Arturo ha lasciato l’ospedale Monaldi intorno a mezzogiorno. Nei prossimi giorni probabilmente dovrà tornarci per sottoporsi a nuovi controlli, in particolare sulle corde vocali che ancora destano più di una preoccupazione ai medici che lo tengono in cura. Il ragazzo è ancora senza voce e nessuno tra gli specialisti consultati in queste settimane se la sente di sbilanciarsi: la grave lesione del nervo ricorrente, in seguito alla coltellata sferratagli alla gola, rischia di essere irreversibile. Arturo intanto trascorrerà la settimana a casa del padre, a Marano, dove oggi è stato raggiunto dai compagni di classe del liceo Cuoco che hanno organizzato un pranzo tutti insieme in un ristorante della zona, mentre il prossimo lunedì è previsto il ritorno a scuola, dove preside e docenti lo aspettano a braccia aperte: «Deve studiare – dice la madre – il quadrimestre è agli sgoccioli e Arturo non può continuare a perdere ore di lezione». E il ragazzo non vede l’ora di tornare alla sua vita normale fatta di lezioni, interrogazioni, amici, musica e tanto sport: «Ho ancora un po’ di paura – dice il diciassettenne – anche se mi tranquillizza la certezza che ben presto la polizia prenderà i miei aggressori e allora sono certo che saranno puniti come meritano». Non è invece così convinta sua madre, preoccupata per la delusione che il figlio potrà avere quando «vedrà che chi lo ha accoltellato continuerà a circolare liberamente per il nostro quartiere, magari passeggiando accanto a lui. Se non cambia al più presto questa legge sui minori purtroppo sarà sempre così: li prendono pure ma dopo qualche giorno tornano in strada più agguerriti e feroci di prima, pronti a commettere di nuovo gli stessi reati». La mamma di Arturo parla a lungo anche del quindicenne della Sanità, soprannominato ’o nano per la sua bassa statura, sospettato di aver partecipato al raid in via Foria e detenuto nel carcere minorile di Nisida: «Lui, ’o nano, mio figlio lo conosceva molto bene: quasi tutti i giorni sostava all’ingresso del liceo Cuoco per dare fastidio agli studenti della scuola alla fine delle lezioni. Gli prendeva le cartelle e le buttava via, sfotteva le ragazze e insultava i maschi. È un volto noto a tutti nel quartiere: Arturo e i suoi compagni sapevano molto bene chi fosse e naturalmente si tenevano alla larga». La madre se la prende anche con la scuola che ’o nano frequentava: «Adesso non so quanto quel ragazzino a scuola, l’istituto Casanova, ci andasse – dice – però mi farebbe piacere sapere dalla preside se aveva già avuto qualche avvertimento della violenza che covava dentro. Immagino che uno così, pronto ad ammazzare senza ragione, qualche segnale di disagio in ambito scolastico dovrebbe averlo lanciato. Magari mi sbaglio però credo che questo aspetto dovrebbe essere approfondito». (Maria Chiara Aulisio – Il Mattino)