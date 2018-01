Sarri, dopo la vittoria col Verona: «Meritavamo più del 2-0. Per migliorare serve un mix tra Deulofeu e Verdi»

🔊 Ascolta questo articolo

Non sono arrivati in tre, come i Re Magi, a benedire questa Befana di grazia del Napoli. Ne sono bastati due (di gol) per una squadra cresciuta in esperienza e sapienza tattica. Sarri segue la cometa a forma di scudetto. Sa che molto del futuro passa anche un po’ per il mercato e sa pure che non era così scontato ottenere i tre punti con il Verona. Sarri, una vittoria netta al di là del 2-0? «L’unica preoccupazione tra il primo e secondo tempo era quella di non essere capaci di continuare con lo stesso ritmo. Non abbiamo mai perso la testa, abbiamo creato occasioni una dopo l’altra, con ritmo e lucidità». Non c’è stato, a suo avviso, un po’di ansia di troppo? «Da parte di chi era in campo no. Forse da parte mia e di chi era fuori. Ma i ragazzi hanno dato vita a una prestazione positiva. Dovevamo vincere in maniera più larga». Mertens, però, continua a sbagliare sotto porta. «Se continua a giocare così se ne può anche fregare di segnare. E comunque presto tornerà a fare gol perché è sulla strada giusta». Di questa sosta non sarà contento. «Certo, non lo sono. È una bestemmia. Ditemi in quale sport ci si ferma così a lungo in un periodo dell’anno così delicato. Magari i giocatori sono contenti, hanno iniziato la preparazione ai primi di luglio. Ma un conto è fermarsi per qualche giorno, un conto per quasi una settimana. Noi facciamo uno sport di squadra e dobbiamo allenarci come squadra. La decisione dell’associazione dei calciatori non la capisco. Almeno mi hanno dato la disponibilità a rientrare un giorno prima (sabato pomeriggio la ripresa) ed è già qualcosa». D’accordo con Allegri che dice che la quota scudetto è a 96 punti? «La Juve sa di poter arrivare sopra i 90 punti, mentre noi non possiamo dire la stessa cosa perché i bianconeri hanno anni di certezze alle loro spalle. Noi non siamo mai arrivati a quei livelli. Io mi accontento di quello che abbiamo fatto con il Verona». Soddisfatto? «C’è stata ottima applicazione, con giocate importanti e una grande mole di gioco creata. Callejon e Insigne hanno fatto la differenza. Io non posso che esserne contento». Dal mercato cosa si attende? «Nulla. Non ho mai chiesto un giocatore che ho allenato in passato. E non ho mai chiamato un giocatore in vita mia, non saprei neppure cosa dire: certo, non potrei dargli garanzie di minuti in campo o di partite che giocherà». Ma se dovesse scegliere uno tra Verdi e Deulofeu? «L’ideale sarebbe uno con la tecnica e l’età di Verdi e la velocità di Deulofeu. La squadra ha raggiunto un livello tecnico e tattico elevato e non è facile riuscire ad arrivare a giocatori fatti. Un giocatore che può migliorare questa squadra costa cifre assurde, non lo so se può venire e non è mio compito occuparmene. Deciderà la società chi prendere in base alle ambizioni che ha». In campionato si è rivisto il volto più bello del suo Napoli. «È una questione di testa, non c’entra il turnover. La squadra in questo momento a livello inconscio sente più le partite di campionato: è un errore perché la mentalità si dovrebbe creare ogni volta che si gioca. Non vorrei essere io che inconsciamente attacco questa sensazione. Certo, io mi arrabbio anche per le partitine in allenamento…». A livello difensivo il Napoli è cresciuto tantissimo, non trova? «Bisogna vedere su percorso lungo se siamo in grado di continuare su questi livelli. Stiamo facendo meglio anche se ancora in qualche partita viene fuori la nostra cavolata incorporata. Nel passato un paio di gol a partita li prendevamo, magari non erano decisivi ma avevano un peso per le nostre convinzioni. Questo ora non succede più». A trovare il pelo nell’uovo: non tirare mai da fuori. Perché? «Non è mai stata una nostra caratteristica, ci ha provato Insigne, poi ho fatto scaldare Zielinski anche per questo ma quando stava per entrare l’abbiamo sbloccata, altrimenti avrei sostituito più Allan che Hamsik. Zielinski ha la botta con entrambi i piedi». Albiol si è fatto male? «Soltanto un indurimento al flessore, aveva paura di stirarsi se fosse rimasto in campo. Nulla di cui preoccuparsi». Contro il Verona non le è sembrato un Napoli che si è specchiato troppo nella sua bellezza? «Non mi pare di aver visto una squadra leziosa, poi certe giocate per caratteristiche nell’area avversaria dobbiamo farle, dobbiamo giocare in velocità in area per necessità. Mi arrabbio di più quando in certe zone facciamo delle giocate che non ci danno benefici. Abbiamo fatto bene per continuità, lucidità, applicazione, concedendo veramente poco campo. Il Verona la nostra area non l’ha mai vista. E di questo non posso che essere contento. Era la risposta che volevo dopo la notte con l’Atalanta». (Pino Taormina – Il Mattino)