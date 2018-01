Minori e la tassa di soggiorno

🔊 Ascolta questo articolo

Il Comune di Minori, per far fronte alle eventuali spese per la preparazione del tessuto urbano e per importanti servizi turistici, ha deciso a suo tempo di aumentare il costo dell’imposta di soggiornio per l’anno 2018. Questa gabella viene pagata dai turisti, per i primi cinque giorni di soggiorno, alla struttura ricettiva che li ospita che la passerano alla fine di ogni mese alle casse comunali, dopo il controllo delle presenze . Si va dai due euro per persona al giorno ai tre euro, con riscossione per le presenze dal 22 dicembre al 9 di gennaio e dai 1 di aprile al 5 di novembre: è abbastanza. Vista la forte presenza di turisti a Minori si immagina l’ammontare della somma riscossa, anche dalle case vacanza, dai B&B e dagli agriturismi. E qui casca l’asino: siamo sicuri che tutti incassano e corrispondono? C’è da nutritre qualche dubbio. Perchè se tutti riscuotessero le cifre sarebbero consistenti. Ma riscuotere significa, purtroppo ,registrare le presenze. , significa pagare le tasse, significa dichiarare l’attività in svolgimento. E allora? Buona notte! Su web le strutture ricettive operanti sono alcune decine: se facciamo un pò di conti, questi non tornano. Se pagassero tutti, pagheremmo meno tasse tutti. E’ un giro che va rispettato. E poichè non tutti pagano nè i provventi delle attività nè, di conseguenza, la gabella turistica, ecco che ci si lamenta anche di che tipo di presenti girano per le case. Ci si lamenta dei miseri fondi a disposizione per la cura di tutto. Lampioni carichi di ruggine, ringhiere rattoppate, marciapiedi traballanti, scale e scalette rattoppati alla peggio, assenza di segnaletica turistica, presenza di segnali stradali ed indicatori malconci, pavimentazione scadente specie quella in basalti che aspettano solo la caduta del malcapitato di turno. Questo ed altro dovrebbe realizzarsi con il concorso di dette somme. Si pretende, in onore della concretizzante destagionalizzazione che la struttura ricettiva tenga dei prezzi contenuti per favorire l’afflusso invernale e poi si applicano gabelle semingiustificate . Tutti sapevamo che ci sarebbe stato il pieno di turisti e visitatori nel periodo delle feste di Natale e Capodanno, ma nessuno si è preoccupato di organizzare per loro qualcosa di concretamente accettabile.Solo un grande concerto assordante di moto scopopiettanti ad ogni week end

Buon Anno a tutti.

g.a.