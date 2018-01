Lotteria Italia i 5 milioni a Frosinone a Sorrento 50 mila euro. VERIFICA SE IL TUO HA VINTO QUI

🔊 Ascolta questo articolo

Verifica dal link sotto se il tuo biglietto ha vinto . La dea bendata ha scelto la provincia di Frosinone per regalare le prima super vincita milionaria del nuovo anno. Nell’estrazione della Lotteria Italia di ieri sera il primo premio da 5 milioni di euro è infatti stato vinto ad Anagni, centro di poco di 20.000 anime, grazie al biglietto serie Q067777. E che sia stata una serata particolarmente fortunata per Anagni, lo confermano anche le due vincite di altrettanti premi da 50mila euro ciascuno. La provincia di Frosinone non è nuova ad expolit di questo genere. Anche nel 2012 uno dei premi maggiori finì da quelle parti e precisamente quello da 800mila euro che fu vinto a Castrocielo. Il secondo premio, abbinato al biglietto serie P245714, è andato ad un fortunato giocatore di Milano. Gli altri due premi milionari, da 1,5 ed 1 milione di euro, sono finiti entrambi in provincia di Torino e precisamente a Rosta (biglietto D034660) e Pinerolo (biglietto P462926). Non c’è l’ha invece fatta Roma,la città più premiata nella storia della Lotteria Italia, che si è dovuta accontentare del quinto premio da mezzo milione di euro (biglietto serie D243750). La Campania si è dovuta accontentare di 5 premi da 50mila euro vinti a San Gennaro Vesuviano, Casoria, Torre Annunziata e Sorrento, tutti in provincia di Napoli ed Avella, piccolo centro dell’avellinese. Epifania uguale Lotteria e quindi ieri sera posti esauriti su divani e poltrone in attesa dell’estrazione dei biglietti vincenti. E’ stata, quella appena conclusa, un’edizione stabile rispetto agli anni passati, sia come numero di biglietti venduti (8,6 milioni) sia come premi totali distribuiti (oltre 200 nell’estrazione di ieri sera, 50 da 50mila euro, e 150 da 20mila euro ovvero cinquemila euro in meno rispetto all’anno scorso). Sono stati 743.150 i tagliandi venduti in Campania, dato che pone la regione al quarto posto nella relativa graduatoria, dietro a Lombardia (1,5 milioni di biglietti venduti), Lazio (1,6 milioni), Emilia-Romagna (830mila). Tra le singole province si piazza in testa Roma con 1,3 milioni di biglietti, seguita da Milano (668mila) e Napoli (365mila).

A Sorrento uno dei cosiddetti premi di consolazione della Lotteria Italia. Si tratta di un tagliando che ha fruttato al fortunato possessore una vincita da 50mila euro. Il numero del biglietto vincente è il seguente: G 133761.

Tutti venduti nel Centro-Nord, invece, i ticket che garantiscono le vincite milionarie. Ad Anagni, in provincia di Frosinone, è stato venduto quello che vale il premio da cinque milioni di euro: Q 067777 acquistato da un fortunato neo milionario nell’Autogrill La Macchia Ovest.

Secondo premio venduto a Milano. Il biglietto che si accaparra da due milioni e mezzo di euro è quello serie P 245714. Terzo premio, da 1,5 milione di euro, per il biglietto D 034660 venduto a Rosta (TO). Sempre in provincia di Torino il quarto premio, da un milione di euro, al biglietto P 462926 venduto a Pinerolo. Quinto premio a Roma, 500mila euro al biglietto serie D 243750 venduto alla stazione Termini.

Appaiono comunque lontanissimi i fasti degli anni 80 e 90, quando si viaggiava su ritmi di vendita altissimi. Già nel 1971 lo scrittore, regista cinematografico e talent scout (lanciò, tra gli altri, Sandra Mondaini, Walter Chiari, Gianni Morandi e Paolo Villaggio) Marcello Marchesi scriveva: Tira più un biglietto della lotteria che cento paia di Buoni del Tesoro. Ma fu nel ventennio successivo che esplose l’amore per la lotteria più antica del nostro paese. Il top fu raggiunto nell’edizione 1988-89. nella quale furono venduti ben 37,4 milioni di tagliandi, record ancora imbattuto. E tra i luoghi prediletti della fortuna ci sono certamente le autostrade ed in particolare la Lotteria Italia è da sempre legata al mondo stradale. La prima Lotteria ufficiale italiana si svolse infatti a Tripoli in Libia, all’epoca sotto la dominazione italiana, nel 1933 e venne abbinata al Gran Premio di Tripoli di automobilismo. Per la cronaca vinse Achille Varzi, alla guida di una Bugatti, che precedette sul traguardo il mitico Tazio Nuvolari su una Alfa Romeo. Occhio perciò se avete comprato il biglietto in un autogrill dove, negli ultimi 10 anni, è stato vinto circa un quarto dei premi di prima categoria. E se la dea bendata avesse deciso di scegliere proprio voi, cercate di evitare i problemi avuti da Paolo Villaggio nel film del 1989 Ho vinto la Lotteria di Capodanno: per proteggere il biglietto vincente da 5 miliardi lo nascose nella macchina da scrivere che gli venne poi pignorata. Chissà in quanti cassetti dimenticati o dentro tasche di pantaloni fuori moda ci sono biglietti che avrebbero fatto cambiar vita al proprietario. La storia della Lotteria Italia è infatti piena di dimenticanze milionarie. Dal 2002 a oggi non sono stati infatti riscossi premi per oltre 27 milioni di euro. Il record in termini assoluti spetta all’edizione 2008-2009, quando un giocatore di Roma dimenticò di riscuotere nientemeno che il primo premio da 5 milioni di euro (poi rimesso in palio l’anno successivo). I vincitori della Lotteria Italia hanno 180 giorni di tempo per incassare i premi

Ecco le serie e i numeri dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli:

F 233484 Firenze

U 205349 Montese (MO)

I 465167 Roma

U 076485 Magione (PG)

R 415050 Roma

B 114774 Bagnolo Mella (BS)

I 170928 Bresso (MI)

R 089935 Altopascio (LU)

M 405207 Tivoli (RM)

A 133596 S. Gennaro Vesuv. (NA)

U 064207 Fiumicino (RM)

G 084289 Corigliano Calabro (CS)

D 291950 Correggio (RE)

F 206540 Roma

T 206856 Roma

S 368547 Latina

L 436591 Desenzano (BS)

C 059259 Anagni (FR)

B 367022 Firenze

E 224798 Parma

R 491223 Roma

A 466628 Torre Annunz. (NA)

N 242819 Caronno Pertus. (VA)

I 268849 Avella (AV)

T 294994 Anzio (RM)

M 239686 Sassari

F 224885 Binasco (MI)

N 077178 Somma Lombarda (VA)

G 133761 Sorrento (NA)

G 120663 Piubega (MN)

I 324044 Jesi (AN)

G 267830 Serravalle Pistoiese (PT)

N 486646 Sestola (MO)

C 250085 Casoria (NA)

S 049055 Reggello (FI)

Q 186089 Vicenza

E 287918 Piacenza

N 028098 Bologna

A 043587 Milano

Q 375626 Gallicano nel Lazio (RM)

N 168284 Busto Arsizio (VA)

O 352360 Colleferro (RM)

E 080180 Lucera (FG)

F 201816 Campobasso

L 090599 Capena (RM)

D 398757 Monterotondo (RM)

M 260568 Codroipo (UD)

P 391773 Roma

E 208473 Casalgrande (RE)

A 058487 Anagni (FR).

20MILA EURO – Ecco le serie e i numeri dei 150 biglietti estratti di terza categoria del valore di 20.000 euro ciascuno comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli:

C 450592 BRENTINO BELLUNO (VR)

L 296660 MILANO

P 405541 VERONA

G 376016 LEONESSA (RI)

D 480156 CESANA BRIANZA (LC)

L 065269 CREMA

G 032392 DARFO BOARIO TERME (BS)

M 353004 CAMBIAGO (MI)

I 226765 CHIVASSO (TO)

L 285708 CORLEONE (PA)

C 068038 ACIREALE (CT)

U 378812 PARMA

E 304135 SAN CANDIDO (BZ)

G 281843 FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)

I 302278 VERONA

T 093269 CASALECCHIO DI RENO (BO)

T 176641 MERATE (LC)

N 270052 MILANO

E 235630 TORINO DI SANGRO (CH)

O 132182 MACERATA

L 345970 NOGAROLE ROCCA (VR)

I 460723 ROMA

O 007220 BOLZANO VICENTINO (VI)

L 456185 TORINO DI SANGRO (CH)

D 283480 MEDIGLIA (MI)

E 280778 ENNA

F 196945 VALBREMBO (BG)

C 287589 BERNALDA (MT)

R 490386 ROMA

R 229577 PIEVE DI SOLIGO (TV)

T 446182 ROMA

B 132826 ROTTOFRENO (PC)

N 098304 PESCARA

B 330624 MEDICINA (BO)

A 317088 ROMA

F 041844 PESCHIERA BORROMEO (MI)

N 106521 DARFO BOARIO TERME (BS)

D 186827 ZOLA PREDOSA (BO)

U 023700 LIVORNO

L 404236 ROMA

R 420859 CASSANO MAGNAGO (VA)

C 067492 LAMEZIA TERME (CZ)

N 493706 TRENTO

R 040506 BAGNOLO S. VITO (MN)

O 239761 BASILICANOVA (PR)

B 095719 LIZZANELLO (LE)

R 460645 POMEZIA (RM)

M 106065 CAMAIORE (LU)

N 401905 PALERMO

O 105036 FIRENZE

Q 275142 BARONISSI (SA)

N 052729 LEGNAGO (VR)

R 351973 FIANO ROMANO (BR)

B 209318 S. GIOVANNI LUPATOTO (VR)

P 479599 SELVINO (BG)

C 167704 FOSSANO (CN)

T 440765 MONTANO LUCINO (CO)

E 297782 CAMPOGALLIANO (MO)

F 033386 VERBANIA

C 290672 CIVITELLA D’AGLIANO (VT)

B 318008 CIVITAVECCHIA (RM)

S 254705 ROMA

E 128827 CATANIA

G 470819 ROMA

O 209095 BOLOGNETTA (PA)

N 137579 BUSNAGO (MB)

R 493579 TARVISIO (UD)

U 240485 MILANO

F 094396 ROMA

F 433932 MILANO

A 219149 ROMA

R 111204 MISTERBIANCO (CT)

O 069268 GALLICANO NEL LAZIO (RM)

F 222770 PARMA

L 048463 TRONTANO (VB)

S 120835 VADENA – PFATTEN (BZ)

F 128407 BIELLA

A 311426 ALTAMURA (BA)

B 242969 ROMA

D 303065 TORINO

M 034700 FIUMICINO (RM)

R 343543 TEANO (CE)

C 196853 SATRIANO DI LUCANIA (PZ)

G 464478 ANDRIA (BA)

Q 129936 MERANO (BZ)

I 405447 MILANO

M 217164 BAGNOLO S. VITO (MN)

N 023001 NAPOLI

M 091297 MOTTOLA (TA)

S 421266 LECCE

B 099627 BRESCIA

R 460858 CEREA (VR)

P 381628 ROMA

L 185869 ORTONA (CH)

B 223443 TORINO

A 427193 PERO (MI)

Q 431116 ROMA

M 451130 BERTINORO (FC)

P 332869 RICCIONE (RN)

N 238148 RICCIONE (RN)

I 060694 NAPOLI

Q 110649 NAPOLI

Q 459771 MOLA DI BARI (BA)

M 109984 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

M 393013 LISSONE (MB)

L 034057 AGLIANA (PT)

G 263814 BERTINORO (FC)

L 132698 MONTEGROTTO TERME (PD)

B 083353 RIONERO IN VULTURE (PZ)

S 154101 POLLA (SA)

G 101314 CAMPAGNA (SA)

P 428671 RODANO (MI)

F 272662 ANAGNI (FR)

S 190438 POMPEI (NA)

Q 158989 COMISO (RG)

D 044116 S GIOVANNI VALDARNO (AR)

P 186841 NAPOLI

O 392551 ROMA

D 361432 ROMA

E 161784 TORTONA (AL)

R 215860 CIVITELLA DEL LAGO (TR)

U 196613 SCIACCA (AG)

P 137902 SAVIGNANO SUL RUB. (FC)

N 406384 BELPASSO (CT)

I 031952 CESENA

N 175128 MILANO

G 476737 CAGLIARI

D 082948 MANDURIA (TA)

N 063004 TRENTO

L 274097 SALERNO

U 296170 CARMAGNOLA (TO)

D 043676 ROMA

O 353091 SONA (VR)

N 357882 SIENA

G 495048 ROMA

I 151524 SALERNO

T 391228 MILANO

C 210551 CASALGRANDE (RE)

M 387030 SOVERATO (CZ)

D 033329 SLUDERNO (BZ)

U 165099 SAN GIULIANO TERME (PI)

R 419633 ROMA

E 099366 L‘AQUILA

N 242910 SANT’ELPIDIO A MARE (FM)

L 017533 S. MARIA CAPUA VETERE (CE)

O 059152 PIANFEI (CN)

A 249286 MILANO

F 266437 MILANO

F 137858 CAPURSO (BA)

N 255420 STROPPIANA (VC)

PER VERIFICARE SE IL TUO BIGLIETTO HA VINTO CLICCA QUI