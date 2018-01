Lotteria Italia i 5 milioni a Frosinone a Sorrento 20 mila euro

🔊 Ascolta questo articolo

La dea bendata ha scelto la provincia di Frosinone per regalare le prima super vincita milionaria del nuovo anno. Nell’estrazione della Lotteria Italia di ieri sera il primo premio da 5 milioni di euro è infatti stato vinto ad Anagni, centro di poco di 20.000 anime, grazie al biglietto serie Q067777. E che sia stata una serata particolarmente fortunata per Anagni, lo confermano anche le due vincite di altrettanti premi da 50mila euro ciascuno. La provincia di Frosinone non è nuova ad expolit di questo genere. Anche nel 2012 uno dei premi maggiori finì da quelle parti e precisamente quello da 800mila euro che fu vinto a Castrocielo. Il secondo premio, abbinato al biglietto serie P245714, è andato ad un fortunato giocatore di Milano. Gli altri due premi milionari, da 1,5 ed 1 milione di euro, sono finiti entrambi in provincia di Torino e precisamente a Rosta (biglietto D034660) e Pinerolo (biglietto P462926). Non c’è l’ha invece fatta Roma,la città più premiata nella storia della Lotteria Italia, che si è dovuta accontentare del quinto premio da mezzo milione di euro (biglietto serie D243750). La Campania si è dovuta accontentare di 5 premi da 50mila euro vinti a San Gennaro Vesuviano, Casoria, Torre Annunziata e Sorrento, tutti in provincia di Napoli ed Avella, piccolo centro dell’avellinese. Epifania uguale Lotteria e quindi ieri sera posti esauriti su divani e poltrone in attesa dell’estrazione dei biglietti vincenti. E’ stata, quella appena conclusa, un’edizione stabile rispetto agli anni passati, sia come numero di biglietti venduti (8,6 milioni) sia come premi totali distribuiti (oltre 200 nell’estrazione di ieri sera, 50 da 50mila euro, e 150 da 20mila euro ovvero cinquemila euro in meno rispetto all’anno scorso). Sono stati 743.150 i tagliandi venduti in Campania, dato che pone la regione al quarto posto nella relativa graduatoria, dietro a Lombardia (1,5 milioni di biglietti venduti), Lazio (1,6 milioni), Emilia-Romagna (830mila). Tra le singole province si piazza in testa Roma con 1,3 milioni di biglietti, seguita da Milano (668mila) e Napoli (365mila).

SORRENTO. È stato venduto a Sorrento uno dei cosiddetti premi di consolazione della Lotteria Italia. Si tratta di un tagliando che ha fruttato al fortunato possessore una vincita da 50mila euro. Il numero del biglietto vincente è il seguente: G 133761.

Tutti venduti nel Centro-Nord, invece, i ticket che garantiscono le vincite milionarie. Ad Anagni, in provincia di Frosinone, è stato venduto quello che vale il premio da cinque milioni di euro: Q 067777 acquistato da un fortunato neo milionario nell’Autogrill La Macchia Ovest.

Secondo premio venduto a Milano. Il biglietto che si accaparra da due milioni e mezzo di euro è quello serie P 245714. Terzo premio, da 1,5 milione di euro, per il biglietto D 034660 venduto a Rosta (TO). Sempre in provincia di Torino il quarto premio, da un milione di euro, al biglietto P 462926 venduto a Pinerolo. Quinto premio a Roma, 500mila euro al biglietto serie D 243750 venduto alla stazione Termini.

Appaiono comunque lontanissimi i fasti degli anni 80 e 90, quando si viaggiava su ritmi di vendita altissimi. Già nel 1971 lo scrittore, regista cinematografico e talent scout (lanciò, tra gli altri, Sandra Mondaini, Walter Chiari, Gianni Morandi e Paolo Villaggio) Marcello Marchesi scriveva: Tira più un biglietto della lotteria che cento paia di Buoni del Tesoro. Ma fu nel ventennio successivo che esplose l’amore per la lotteria più antica del nostro paese. Il top fu raggiunto nell’edizione 1988-89. nella quale furono venduti ben 37,4 milioni di tagliandi, record ancora imbattuto. E tra i luoghi prediletti della fortuna ci sono certamente le autostrade ed in particolare la Lotteria Italia è da sempre legata al mondo stradale. La prima Lotteria ufficiale italiana si svolse infatti a Tripoli in Libia, all’epoca sotto la dominazione italiana, nel 1933 e venne abbinata al Gran Premio di Tripoli di automobilismo. Per la cronaca vinse Achille Varzi, alla guida di una Bugatti, che precedette sul traguardo il mitico Tazio Nuvolari su una Alfa Romeo. Occhio perciò se avete comprato il biglietto in un autogrill dove, negli ultimi 10 anni, è stato vinto circa un quarto dei premi di prima categoria. E se la dea bendata avesse deciso di scegliere proprio voi, cercate di evitare i problemi avuti da Paolo Villaggio nel film del 1989 Ho vinto la Lotteria di Capodanno: per proteggere il biglietto vincente da 5 miliardi lo nascose nella macchina da scrivere che gli venne poi pignorata. Chissà in quanti cassetti dimenticati o dentro tasche di pantaloni fuori moda ci sono biglietti che avrebbero fatto cambiar vita al proprietario. La storia della Lotteria Italia è infatti piena di dimenticanze milionarie. Dal 2002 a oggi non sono stati infatti riscossi premi per oltre 27 milioni di euro. Il record in termini assoluti spetta all’edizione 2008-2009, quando un giocatore di Roma dimenticò di riscuotere nientemeno che il primo premio da 5 milioni di euro (poi rimesso in palio l’anno successivo). I vincitori della Lotteria Italia hanno 180 giorni di tempo per incassare i premi