Napoli avanti per la corsa scudetto col Verona esultano anche le Pacchianelle, impresa Atalanta in 10 con la Roma

Napoli avanti per la corsa scudetto col Verona esultano anche i tanti che hanno assistito a le Pacchianelle a Vico Equense, distratti dalla partita negli schermi dei bar, la Campania entusiasta degli azzurri insomma. Da registratre impresa Atalanta in 10 con la Roma vincono 2 a 1. Due pali, tante occasioni fallite e poi lo stacco imperioso, e contestato, di Koulibaly che ha messo in discesa la partita: ha faticato il Napoli ad avere ragione del Verona ma lo ha fatto con pieno merito, come certificato dal raddoppio di Callejon, e senza lasciarsi prendere dalla fretta quando con il passare dei minuti la porta di Nicolas sembrava inviolabile. Azzurri, dunque, ancora in testa alla classifica a prescindere da cosa farà la Juve a Cagliari e Verona che schiuma rabbia per l’episodio che ha indirizzato una gara nella quale gli ospiti si sono però soltanto difesi.

PREDOMINIO — Partita ricca di tensione per via della rivalità tra le due tifoserie (tentato assalto degli ultras napoletani a quelli veronesi in zona Garibaldi, fortunatamente respinto dalle forze dell’ordine) e per la posta in palio, decisamente alta per entrambe le formazioni. Pecchia ha proposto l’unica novità di giornata: Bessa in mediana con Verde ala sinistra e Romulo inizialmente dietro Kean e poi tornato a destra a metà primo tempo. Un tentativo di avere maggiore qualità nel palleggio e più copertura sulle fasce. In realtà, però, Insigne ha sfondato spesso dal lato di Caracciolo (di “Lorenzinho” il primo squillo al 5′). Coraggiosi solo inizialmente gli ospiti ma gli spazi per Callejon (diagonale a lato al 13′) e Mertens sono stati più ampi del previsto tanto che il belga ha colpito il palo al 17′ dopo un cross dell’ispirato Insigne ed una uscita avventata di Nicolas (bravo poco dopo proprio su una “puntata” del centravanti azzurro). Insomma, predominio netto degli azzurri, spreconi e leziosi in una circostanza (al 31′ tacco di Allan per Insigne e piattone alto di quest’ultimo). Fares ha faticato a limitare la regia di Jorginho, Allan ha imperversato contro Buchel ma il Verona, pur soffrendo, ha chiuso il primo tempo in parità.

PALO, GOL E VAR — Ripresa al via senza cambi e con lo stesso copione del primo tempo: la sfida Insigne-Nicolas è continuata (mezza girata dell’attaccante e respinta del portiere veneto) e le giocate dell’attaccante azzurro hanno innervosito Caracciolo e Romulo, protagonisti di un evidente alterco. Del resto, il Napoli ha spinto nei secondi 45′ soprattutto a sinistra costringendo il Verona ad abbassarsi ulteriormente tanto che Insigne di testa, non certo la specialità della casa, ha preso il palo da pochi passi al 14′. Al 17′ gol annullato a Mertens per fuorigioco dopo un tiro-cross di Callejon, Abisso ha deciso con il supporto della Var che ha confermato la chiamata di Vuoto. Tre minuti dopo azzurri avanti con Koulibaly di testa su angolo a rientrare di Mario Rui: Nicolas ha lamentato un fallo ai suoi danni, Pecchia ed il suo vice Corrent sono stato espulsi, ma il gol è stato convalidato dalla sestina arbitrale. Anche mentalmente, a quel punto, il Verona è andato ko ed ha incassato il secondo gol sul solito asse Insigne-Callejon, schema già visto in altre circostanze e riuscito ancora perfettamente (lo spagnolo è tornato al gol dopo un lungo digiuno). Il Verona ha provato a reagire con un contropiede di Pazzini, che però davanti a Reina ha fallito un’ottima occasione calciando sul portiere. La sua disperazione e quella di tutto il Verona ha fatto da contraltare alla felicità dei 45.000 di Fuorigrotta.