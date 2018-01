Positano comincia il divertimento alla Cambusa con Matteo Power e Lillotto arriva la Befana . Una serata divertente, con musica, balli, drink e sorprese nel locale che sta ravvivando la spiaggia grande , un bell’evento musicale per i giovani e non nella perla della Costiera amalfitana. Inoltre una bella notizia . Il ristorante sarà aperto tutto l’inverno . Accorrete il divertimento è cominciato..

SABATO 6 GENNAIO START 18,30

RISTORANTE LA CAMBUSA POSITANO

HAPPY ….FANIA

HAPPY HOUR

DRINK 🍸 🍹 by Vita

STUZZICHINI 🍡 🌮 by nostro nuovo chef Leo Russo

MUSICA 🎧 by Dj Lillotto e Dj Power e……………..La befana

Entrata = Buffet + 1 drink €20

Vi aspettiamo