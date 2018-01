Cilento, trovato vibratore in una cunetta

🔊 Ascolta questo articolo

Cilento, vibratore buttato in una cunetta

Vibratore delle mie brame. Che ti capita …Il ritrovamento in una cunetta, lungo una strada del Cilento, che dalla via del Mare, l’ex 267, località bivio per Laureana, porta al passo della Carpinina, di un vibratore.

L’amico che lo ha trovato, ha scritto un commento su Facebook, con molti dettagli dell’attrezzo erotico, di “colore azzurro”, misura dai 15 ai 18 centimetri”,completo di batterie.

Recuperato, poggiato sul muretto della strada, discesa verso Agropoli, al ritorno, sparito”vanno a ruba tali oggetti”. A tale racconto non si sa se ridere o piangere.

Giovanni Farzati