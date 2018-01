L’antico detto dell’Epifania

Tweet on Twitter

Share on Facebook

🔊 Ascolta questo articolo

“Aropp ‘a Pifania, tutt’ ‘e fest vann via. E risponn ‘a Cannelora: ci stong io ancor. Estat rint e viern for, chell cà fatt ‘e sol, adda fà nev ancor. E jesc Santu Bias cu na bella chiereca rasa e cu na bella ceremonia: ‘a stagion se ne parla a Sant’Antonio”.

“Dopo l’Epifania, tutte le feste vanno via. E risponde la Candelora (2 febbraio): ci sono io ancora. Estate dentro e inverno fuori, a tutti i giorni di sole che sono passati fino ad ora (Candelora) dovrebbero corrispondere quelli di brutto tempo. E si presenta anche San Biagio (3 febbraio) con tutte le cime dei monti innevate e con spirito umoristico: per la stagione estiva se ne parla a Sant’Antonio (13 giugno)”.

Questo era un antico detto napoletano che si diceva anche qui in Costiera Amalfitana. Me l’ha ricordato mia nonna affacciandosi alla finestra. Per l’estate ci vuole ancora tempo … Cuccaro Gennaro.