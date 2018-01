11/1/17 presso la Feltrinelli presentazione del libro “La tomba profanata” di Luciano Scateni

Tweet on Twitter

Giovedì 11 gennaio 2018 – ore 18

la Feltrinelli libri e Musica, piazza dei Martiri / Napoli

Titti Marrone / Ermanno Corsi,

con l’autore, presentano

“La tomba profanata”

giallo/poliziesco di luciano scateni

Protagonista è la personalità sui generis di Ninì Santagata, commissario anticonformista. Impegnato a fronteggiare misfatti di ogni genere. In questa nuova avventura il poliziotto sociologo è alle prese con il mistero di un brutale omicidio in apparenza privo di movente, che si somma al lavoro quotidiano di lotta al crimine, agli abituali slanci di solidarietà e al difficile compito di sventare un attentato terroristico. Esiste il maschilicidio? Anche questo deve scoprire Santagata, senza venir meno alla fama consolidata di seduttore.

edizioni Guida/Kairòs

Un flusso letterario quasi inarrestabile eredita dai grandi autori di polizieschi, gialli e noir, la centralità del protagonista, eroe senza macchia e senza paura, commissario, detective che sia, perfino arzilla signora di mezza età, dotata di vivace intuito femminile. Sono gli infallibili giustizieri del male. Se il romanzo di genere non ha esaurito il favore di milioni di lettori si deve in gran parte all’intelligenza creativa degli autori, alla felice diversità di storie e protagonisti. Ninì Santagata è napoletano, prima di essere un commissario di polizia che pensa con la sua testa piuttosto che con le circolari ministeriali. Insofferente alle regole non condivise, agisce fuori schema e spesso obbedisce più al cuore che alla disciplina, all’intuito più che alla ragione. Perciò è amato, ma inviso alla rigida gerarchia del Corpo.

letture di Annamaria Ackerman/ intervento musicale di Patrizia Lopez

proiezionedi immagini di Luciano Scateni

(ai presenti, omaggio di un suo disegno)

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews