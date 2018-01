Meta: la Befana dei Vigili del Fuoco – FOTO

🔊 Ascolta questo articolo

Vigili del Fuoco e i nuclei di Protezione Civile di tutta la Penisola Sorrentina, da Sorrento a Sant’Agnello e Vico Equense, con i rispettivi sindaci, salvo Piano di Sorrento, si sono riunite a Meta per la tradizionale Befana dei Vigili del Fuoco. I nostri eroi quotidiani hanno dato vita all’evento che avviene a Meta per l’epifania, presenti i Vigili del Fuoco di Piano di Sorrento. Grazie a Peppe Coppola per le foto. Un modo speciale per dare gli auguri per la Befana.