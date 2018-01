Amalfi: Paul Hollywood porta il suo Food Network sulla pasticceria a Napoli e nella Divina

🔊 Ascolta questo articolo

Il protagonista di City Bakes, Paul Hollywood, a partire dall’8 gennaio (tutti i lunedì alle 21.10) farà tappa in Italia per le prime puntate della tv britannica di Food Network. Hollywood verrà accompagnato da un ristoratore originario della Costa d’Amalfi, precisamente Gennaro Contaldo da Minori: il pasticciere visiterà Napoli dove apprenderà l’arte del babà al rum e della classica sfogliatella napoletana, la cosiddetta riccia.

Seconda fermata dell’episodio è inevitabilmente Amalfi, dove Paul darà vita ad una personale versione della torta caprese al cioccolato, con mandorle tritate fresche e limoni canditi da IGP Costa d’Amalfi.

Paul Hollywood volerà dalla Campania per le città internazionali come New York, Parigi, San Pietroburgo per dare un personale contributo alla bakery locale. Paul, figlio di un fornai londinese, ha seguito la tradizione di famiglia fino a diventare il fornaio degli hotel più esclusivi della City, diventando il maestro panificatore più famoso e premiato del Regno Unito. Paul ha iniziato la sua carriera di fronte alle telecamere quindici anni fa, quando in Inghilterra spopolava già The Great British Bake Off a Junior Bake Off, registrando poi il più recente Paul Hollywood’s Bread.