Torre del Greco. Rischio frane sul Vesuvio. Su dodici strade nuova segnaletica per allertare i residenti

Piogge, frane e smottamenti sul Vesuvio: arrivano i cartelli di allerta. A sei mesi dagli incendi estivi che hanno divorato 2.000 ettari di pinete, il rischio idrogeologico cui sono sottoposti i terreni vulcanici viene messo nero su bianco e indicato direttamente ai cittadini. I residenti dei rioni alti saranno avvisati del pericolo grazie a una segnaletica verticale ad hoc, realizzata dal comune di Torre del Greco con i vigili urbani. I pannelli verranno installati in dodici strade pedemontane, il messaggio sarà chiarissimo: «Rischio idrogeologico legato a pioggia e detriti sulla strada». Accanto alla scritta ci sarà anche un disegno che rappresenta una montagna che frana. Nell’elenco delle strade e stradine pericolose, ci sono via Giovanni XXIII, strada a scorrimento veloce costellata ai due lati da pinete private, e via Cappella Orefici che tra viuzze sconnesse e impervie si inerpica fino al cratere. Ci sono poi via Pagliarelle, via Pisani, via Resina Nuova e via delle Margherite dove nel luglio 2017 furono registrati ben tre incendi in due giorni: fu proprio un abitante del quartiere, un giovane macellaio piromane, a dare fuoco ai boschi. Infine via Montagnelle che, con le sue traverse, alla prima pioggia di dicembre si allagò trasformandosi in un maxipantano fangoso: le famiglie della zona rimasero prigioniere in casa per diversi giorni. Affinché non accada più, la Protezione Civile torrese terrà una nuova serie di corsi di addestramento per insegnare ai torresi come prevenire i roghi in alta quota e cosa fare in caso di emergenza. Il rischio incendi boschivi e il rischio idrogeologico erano già stati oggetto delle lezioni di dicembre nella chiesa della Santissima Trinità: slide, appunti, riassunti e schede possono essere scaricati sul sito del Comune di Torre del Greco. «È una svolta importante – dice il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio Agostino Casillo – I cartelli e i corsi di formazione servono a tradurre in realtà le regole di sicurezza contenute nei piani di evacuazione. Con questi provvedimenti si punta a responsabilizzare anche i privati e a renderli partecipi di ciò che accade intorno a loro. L’Ente Parco attiverà due presidi fissi in quota con i vigili del fuoco e ripristinerà la videosorveglianza, per evitare che la tragedia dei roghi estivi si ripeta di nuovo». E sempre per proteggere i fianchi del vulcano, il Comune torrese ha emanato un provvedimento molto severo per ordinare la bonifica proprio dei terreni a monte: una serie di pinete fitte e di fondi rustici che, pur rientrando nel territorio del Vesuvio, sono in realtà di proprietà privata. «È un’attività di tutela e prevenzione da rischio idrogeologico e frane, in particolare il territorio pedemontano che interessato da incendi boschivi risulta vulnerabile ai fenomeni meteorologici. La vulnerabilità – sostiene Palazzo Baronale – è spesso aggravata dalla scarsa o dall’inesistente manutenzione dei fondi rustici dove le acque non sono adeguatamente regimentate e in caso di pioggia defluiscono liberamente trasportando vegetazione e detriti». E così, per ordine del Municipio, i proprietari sono obbligati a “mantenere pulite le scarpate dei fondi, realizzare fossi di guardia per contenere le acque meteoriche, avere una protezione anti-erosiva del suolo, predisporre sistemi di scoline e fossi». Vietato, ovviamente, “incendiare rifiuti, rimuovere le ceppaie degli alberi, creare stradelli e fare lavori non autorizzati smuovendo la terra». Chi dovesse fare il furbo e mettere a repentaglio il verde vesuviano sarà punito con una multa da 25 a 500 euro. (Francesca Raspavolo – Il Mattino)