Castellammare. Restaurato il seicentesco «Sacrificio di Isacco» di Alonso Rodriguez, copia dell’opera di Caravaggio

Sarà presentato domenica dalle 19.30, nella concattedrale di Santa Maria Assunta e San Catello in piazza Giovanni XXIII, il restauro del dipinto seicentesco «Sacrificio di Isacco», promosso dall’associazione culturale Myo. All’incontro, inserito nell’evento«Sull’esempio di Caravaggio», interverranno il parroco don Antonino D’Esposito, Rosa Montillo e Gianluca Caccioppoli, presidente Myo. Presente l’attore Antonio Buonopane, intermezzo musicale di maestro Pierpaolo Russo. Il restauro è stato realizzato dalla Las di Salvatore D’Alessandro e Luigi Scavella sotto la supervisione di Angela Schiattarella, funzionaria della Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio; i fondi sono arrivati dall’asta di beneficenza «Moto all’uopo» e da un contributo del direttore della Banca Stabiese Maurizio Santoro. L’intervento, durato diversi mesi, è consistito nel rifodero e ritensionamento della tela, ormai usurata dal tempo, nella pulitura della superficie e nell’integrazione di alcune lacune presenti sulla superficie pittorica. Fasi certosine che hanno permesso di riportare all’antico splendore una delle tele più emblematiche del Seicento a Castellammare di Stabia. Il «Sacrificio di Isacco», noto anche come la «Notte di Abramo», è un olio su tela ispirato all’episodio contenuto nella Genesi, in cui Abramo è invitato da Dio a sacrificare il suo unico figlio Isacco, come estremo gesto di fede, per poi essere prontamente bloccato dall’Angelo che gli mostra un ariete da immolare al posto del figlio. La tela, conservata nella sala capitolare della Concattedrale, è una copia, eseguita con molta probabilità dal messinese Alonso Rodriguez agli inizi del ‘600, del soggetto analogo realizzato dal Caravaggio durante il suo turbolento soggiorno romano, tra il 1597 ed il 1598. «Il restauro del Sacrificio di Isacco – ha spiegato Gianluca Caccioppoli, presidente dell’associazione culturale Myo – è solo il punto di partenza di un progetto più ampio. Quello di formare, con gli altri dipinti presenti nella Concattedrale e bisognosi di interventi, una vera e propria pinacoteca allo scopo di creare un importante attrattore turistico per l’intera città di Castellammare». (Angelo Mascolo – Il Mattino)