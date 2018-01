Scafati. Si sporge dalla finestra per paura dei ladri, 12enne precipita dal terzo piano. Ricoverata al Santobono

🔊 Ascolta questo articolo

Scafati. Precipita dal terzo piano dopo essersi sporta da una finestra del salone di casa. Un volo di diversi metri prima dello schianto al suolo. Lei ha solo 12 anni ed è attualmente ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli. Non è in pericolo di vita, assicurano i medici, ma le sue condizioni al momento restano critiche. La tragedia è stata solo sfiorata. E se il peggio è stato evitato è solo perché la ragazzina, nel precipitare verso il basso, ha impattato al suolo con il fianco. Nessun danno agli organi interni, la dodicenne è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la frattura del femore, eseguito all’ospedale di Nocera Inferiore, dove la piccola è stata ricoverata per oltre quindici ore prima di essere trasferita al Santobono. A completare il quadro clinico già complesso, lo schiacciamento di alcune costole. Nessun tentativo di suicidio, garantiscono dalla tenenza dei carabinieri di via Oberdan, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti partendo dalle testimonianze rese dagli stessi familiari della ragazzina, più volte sentiti dai militari nella giornata di ieri. Si sarebbe trattato di un terribile incidente, avvenuto nella notte tra mercoledì e ieri, pochi minuti dopo le due, in una delle traverse di via Zara. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazzina si sarebbe svegliata improvvisamente, insospettita da alcuni rumori provenienti dall’esterno. Proprio per tranquillizzarsi, si sarebbe alzata dal letto per raggiungere il salone ed affacciarsi alla finestra. Voleva accertarsi che non ci fosse qualcuno sotto casa. La dodicenne avrebbe avvicinato una sedia alla finestra per salirci sopra e sporgersi. Questione di secondi. La piccola ha perso l’equilibrio ed è precipitata nel vuoto. In casa dormivano tutti, i genitori in una stanza, la sorellina minore e la nonna in un’altra. Nessuno si è accorto del fatto che la dodicenne si fosse svegliata mentre dormiva perché spaventata dai rumori. I soccorsi sono stati tempestivi. Un’ambulanza del 118 ha trasportato la studentessa all’ospedale di Nocera Inferiore. Dal pronto soccorso alla sala operatoria il trasferimento è stato immediato. È stato, infatti, necessario intervenire chirurgicamente per ricomporre la frattura del femore. La prognosi resta riservata ma i medici sono ottimisti. Ieri sera la piccola è stata trasferita al Santobono di Napoli, dove è attualmente ricoverata e monitorata costantemente. Intanto i carabinieri della tenenza di Scafati continuano ad indagare per ricostruire, con esattezza, quanto accaduto. Sarebbe stata la stessa ragazzina a raccontare ai militari di essersi affacciata alla finestra perché insospettita da rumori provenienti dalla strada; era cosciente e lucida quando è stata soccorsa e con una voce flebile, avrebbe ripetuto più volte quella versione, confermata poi dai familiari. (Daniela Faiella – Il Mattino)