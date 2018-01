Positano Prima Messa da Vescovo di Mons. don Michele Fusco “La Madonna nostra luce” FOTO VIDEO

🔊 Ascolta questo articolo

“La Madonna è la nostra luce”. Era emozionato questa sera per la Celebrazione della Prima Messa da Vescovo , Monsignore , anche se per noi è ancora don Michele Fusco. Dopo la consacrazione il 4 gennaio ad Amalfi seguita da Positanonews in diretta con foto e video , la perla della Costiera amalfitana si è stretta al proprio Vescovo, introdotto da don Giulio Caldiero in una chiesa gremita don Michele ha cominciato con la sua disarmante semplicità l’omelia “E’ la prima volta per me da Vescovo, spero di non essere impacciato..” Poi la benedizione con tutti i fedeli che lo hanno voluto salutare quindi al di fuori della chiesa una breve processione con la Madonna e San Giuseppe, una bellissima torta di Angela Collina ed i fuochi d’artificio

. Per lui un tour de force nell’Arcidiocesi Amalfi – Cava de Tirreni, per sabato prossimo una messa a Montepertuso, sua parrocchia di origine, il 14 a Minori. Previste altre messe in costiera amalfitana e una a Mortora a Piano di Sorrento, borgo di origine della madre. Il 4 febbraio poi l’insediamento a Sulmona. Sulla nostra pagina facebook le foto e i video della serata . Qui per le foto e video ad Amalfi