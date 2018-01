Cilento Dramma ad Agropoli: dà alla luce bimbo morto, indagano i Carabinieri

Tweet on Twitter

Dramma nella serata di ieri all’Istituto clinico mediterraneo di Agropoli. Una donna, insieme al marito, si è recata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia ed è stata subito trasportata in sala parto dove, per cause e responsabilità ancora da accertare, il bimbo è nato morto.

Come riporta Stile Tv è ancora da accertare se la donna aveva già in grembo il feto ormai senza vita o se il piccolo sia deceduto per complicazioni successive.

I genitori, originari di Campagna, hanno presentato denuncia ai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal cap. Francesco Manna.

La salma del piccolo è stata già posta sotto sequestro per l’esame autoptico fissato per martedì, come disposto dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.

