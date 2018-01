Agguato nella notte a Napoli: ferito ai Quartieri Spagnoli da colpi di arma da fuoco

🔊 Ascolta questo articolo

05/01/2018 – Agguato nella notte a Napoli. Poco prima delle 3 la polizia e’ intervenuta al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per un uomo ferito da colpi di arma da fuoco. L’uomo e’ stato identificato per R. V., 21 anni e precedenti per droga e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 21enne ha raccontato che mentre era vicino alla sua abitazione in vico lungo San Matteo, nel Quartieri Spagnoli, con amico di cui non ricorda il nome, sono arrivate due persone a bordo di una moto Honda Sh che hanno sparato. Il 21enne ha una ferita alla zona toracico-addominale con una prognosi di 20 giorni.