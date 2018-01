WEEKEND BEFANA, torna il maltempo al Nord, pioggia e NEVE. Per domani allerta meteo in Campania

Tweet on Twitter

Share on Facebook

🔊 Ascolta questo articolo

Nel corso del weekend il tempo è destinato a peggiorare a seguito dell’arrivo di Befana Storm, il primo ciclone del nuovo anno: tra il 6 e il 7 Gennaio precipitazioni abbonanti, venti forti e neve raggiungeranno parte dell’Italia.

SABATO 6 – Nella festività dell’Epifania il tempo peggiora al Nord, con piogge soprattutto su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Ovest Emilia e Lombardia, mentre il Triveneto vedrà fenomeni più isolati.

Prime nevicate sui settori alpini, specie occidentali, sopra i 1000 metri, su quelli prealpini sopra i 1400.

DOMENICA 7 – Al Nord molte nubi con piogge sui settori settentrionali: fenomeni a tratti intensi sui rilievi di Valle d’Aosta e Piemonte, con nevicate anche copiose sulle Alpi occidentali, sopra i 1000 metri.

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per vento e mare agitato valevole a partire dalle 8 di domani mattina e fino alle 36 ore successive su Napoli, le isole del Golfo e la fascia costiera (zone di allerta definite 1 e 3).

In particolare, si prevedono”Vento forte sud-orientale e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti”.

Queste, in dettaglio le aree interessate: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Penisola sorrentino-amalfitana, fra Amalfi , Sorrento e Capri , Monti di Sarno e Monti Picentini.

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile atte a prevenire e contrastare i fenomeni.

TEMPERATURE – I forti venti meridionali porteranno a un deciso aumento delle temperature, soprattutto al Sud: non sarà raro vedere la colonnina di mercurio prossima ai 20 gradi, in particolare sulla Sicilia. Valori termici in progressivo aumento anche sulle regioni settentrionali.

MALTEMPO NO-STOP – Il vortice ciclonico è destinato a portare ancora forte maltempo al Nord e sulle regioni tirreniche all’inizio della prossima settimana, in particolare nella giornata di Lunedì 8, insistendo poi nella sua azione perturbata nel corso di Martedì 9.

Rischio di locali nubifragi e neve copiosa sulle Alpi oltre i 1000/1200 metri.