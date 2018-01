Positano, abusivismo edilizio: ordinata la demolizione per due opere

🔊 Ascolta questo articolo

Il Comune di Positano nello scorso mese di dicembre ha ordinato l’ingiunzione di demolizione, per due opere realizzate abusivamente e senza il permesso di costruire: in seguito a controlli, le autorità comunali hanno rilevato in Via Marconi, la realizzazione di volumi diversi da quelli del complesso edilizio in questione, che tra l’altro era stato già oggetto di diniego di condono edilizio. L’altro caso invece si è registrato in Via Colombo nel centro di Positano, dove c’è stata la realizzazione di coperture, attraverso la posa di un pergolato fatto di pali di castagno e fissato ad un muro vicino alla sede stradale.