PARTE DELLA MIA RELAZIONE PER IL DECENNALE DI MINORI CITTA’ DEL GUSTO

Dieci anni fa, ed esattamente il 9 giugno del 2002, in una seduta del Consiglio Comunale, pubblica e sollene,tenuta in una cornice simbolo di sacralità per tutta la comunità, la Basilica di Santa Trofimena, Minori si autoproclamò “Città del Gusto”. L’evento registrò un testimonial d’eccezione, il Poeta Derek Walcott, Premio Nobel per la Letteratura, al quale, in quella stessa occasione, fu concessa la “cittadinanza onoraria”. Lo avevo invitato, a nome del sindaco, a partecipare a questa ricorrenza del decennale Mi ha telefonato, pregandomi di ringraziare e salutare il sindaco, i consiglieri e tutta la comunità, riconfermandomi la sua nostalgia per la Costiera, dove trascorse un breve ma intenso soggiorno in occasione dell’omaggio a Salvatore Quasimodo nel centenario della nascita E si è dichiarato felice di ritornare se concordiamo per tempo un viaggio/soggiorno.

Ho recuperato il testo della relazione che tenni dieci anni fa e che riporto nelle sue linee essenziali

Minori ha radici antiche e nobili. E’ una covata di case a forma di cometa con la coda ad illuminare la vallata verde fin lassù alle prime propaggini del Chiunzi e la stella a raggiera all’abbraccio del mare con l’apertura ariosa ad anfiteatro all’azzardo delle colline .Le facciate delle chiese sono quinte armoniose al salotto delle piazze. I campanili colorati inseguono cuspidi di cielo a filo di croce.

E’ bella e ridente nella breve rada, con il mare che dilava sciabole di scogli o carezza anfratti e, se si rabbuffa, minaccia intrusioni alle finestre delle case a picco da Torre Paradiso.

Qui venne a svernare l’antica nobiltà romana ricca di titoli e di sesterzi. Lo dimostra la bella Villa Marittima, organizzata su due piani, curata con affreschi e mosaici, attrezzata con strutture termali, ninfeo, piscina, peristilio e viridarium: un vero gioiello di archeologia che attende un recupero integrale per essere immessa, a pieno regime. nel circuito del turismo culturale- Minori si è ritagliato, con intelligenza e lungimiranza, uno spazio nel panorama del turismo della Costa d’Amalfi, puntando sulla gastronomia. Il “GustaMinori” è entrato di diritto nel novero delle manifestazioni nazionali che fanno tendenza nel settore; e quello di settembre è un appuntamento griffato nelle guide patinate dei tour/operators. Ora Minori si dà, con motivato e legittimo orgoglio, progetti più ambiziosi- Oggi, in questa seduta pubblica e solenne del Consiglio Comunale, si autoproclama “Città del Gusto”, sottolineando con la ufficialità di una delibera, presa, per acclamazione, come la gastronomia sia considerata giustamente un settore strategico per una offerta turistica di qualità.

Ma il riconoscimento di “Città del Gusto” carica Minori di responsabilità, deputandola a “sentinella” vigile per il proprio territorio, innanzitutto, ma anche per tutta la Costa d’Amalfi per una campagna di diffusione e di difesa negli esercizi pubblici. Ed è per questo che l’Amministrazione Comunale, in piena e totale collaborazione con il “GustaMinori” e gli operatori del settore si impegna ad elaborare un “vademecum” a cui debbono attenersi gli operatori che aspirano a vedere assegnato al proprio esercizio il riconoscimento di “Locale del Gusto”.

Ma il concetto di gusto va esteso dalla gastronomia all’arredo urbano, alla segnaletica, al piano colori, all’animazione delle piazze, slarghi e vicoli per farne uno “stile di vita” dell’intera comunità.

E manifestazione di gusto è il rispetto della privacy dei turisti, l’estensione dell’isola pedonale, la tutela del silenzio, l’ideazione e realizzazione di percorsi alla scoperta di chiese e palazzi, vicoli e congreghe, campagne ariose e coltivi sapienti.

Gusto è anche recuperare il piacere della conversazione nel più rispettoso stile del “simposio” greco e del “convivium” latino, che qui trovò attuazione nelle residenze dei nobili romani, dove si praticava l’otium creativo. E’ questo stile di vita che la città deve recuperare ed esaltare. E in questo modo il polipaio dei vicoli, che dal Corso Umberto di dipana a reticolo a conquista dell’arioso sagrato della Basilica e del silenzio assorto della Congrega, diventa cornice magica da animare con locali tipici dell’enogastronomia, come dell’artigianato e della bigiotteria, all’insegna, però, del “buongusto” e nel segno della cultura, con eleganza naturale, con disinvoltura e senza iattanza..

E Minori può diventare la località “in” della Costiera, una seconda Positano, di cui ripete in parte la conformazione topografica. E, tanto per fare un esempio, sarebbe da primato da località turistica al top la passeggiata lungo il Petrito su su fino a Torre come quella alla scoperta della umbratile via Santa Lucia e giù giù fino alla visione ariosa del mare, se solo vicoli e minuscoli slarghi si arabescassero di cascate di fiori e bassi e supportici si colorassero di boutiques e localini di tendenza.

Ma, tagliato il traguardo del decennale, Minori deve volare alto e caricarsi, con entusiasmo, di altri ambiziosi traguardi.

– rilanciare con orgoglio il Premio di Letteratura Enogastronomica della cui esaltante esperienza parlerà l’ottimo Luca Maroni, che onora l’Italia nel mondo nel settore dell’enologia;

– La fiera del libro dell’enogastronomia

-La biblioteca dell’enogastronomia

–Il Museo dei Menu

-Il Parco del Gusto

–Il Salone del Gusto del Mediterraneo

Sono soltanto alcune delle tappe di un percorso che l’Amministrazione Comunale, GustaMinori, gli Operatori Economici e l’intera collettività debbono percorrere nella concordia e con l’orgoglio di appartenenza ad una terra, che dispone di una miniera di tesori da spendere con gusto sul mercato del turismo di qualità, nell’esaltazione dello stile di vita slow. E’ una terra questa che dispone di uno dei paesaggi rurali più belli del mondo. Bisogna sottolinearlo spesso, fon forza e con legittimo orgoglio. E con maggiore autorevolezza di me e di tutti noi lo sottolineò l’UNESCO, quando, nel 1997, ne motivò la inclusione nel Patrimonio dell’Umanità:” La Costiera Amalfitana è una importante area culturale, in cui lo stile di vita si tramanda di generazione in generazione, contribuendo a mantenere intatte le tradizioni- La ricchezza paesaggistica frutto sia dell’intervento dell’uomo, sia della mano benevola della natura, la rende inoltre un luogo ricco di fascino e suggestione, dove il mare e la montagna, passando attraverso gli ampi spazi aperti delle coltivazioni, si fondono in perfetta armonia” Qui la verticalità degli stessi centri abitati,ardita, a volte carezzevole e delicata, spesso orrida, ma sempre bellissima e carica di emozioni, fa apparire le case a grappoli come rubate ai fondali e aggrappate o addirittura dipinte nel vero del costrutto alla roccia, biancche o nei contrasti degli smalti. E guardandole con lo stupore di pellegrino incantato, come le guardò l’Amico e Maestro Salvatore Quasimodo. “sembra di seguire un passaggio di sardine d’argento o di alici, un colpo di pinne ed una direzione, tra il ramificarsi delle alghe. Il sole disegna le sue barriere sulle sabbie, e le porte delle case sono ingressi alle grotte dove la luce è verdissima tra finestre uguali a curve di fossili. Dietro uno scoglio/faraglione precipita una stella marina, una madrepora si scioglie, le basi e i giardini sono di foraminiferi, le grate dei cancelli, sospese dentro cornici di conchiglie barocche, ripetono le forme degli scheletri dei pesci.. In nessun altro l’uogo l’incrocio fra terra e acqua avviene con una reciproca metamorfosi” Per questo qui gli uomini sono e si sentono marinai di montagna e contadini di mare e maneggiano con uguale familiarità il remo e la vanda perchè popolano un territorio vissuto tra onde di terra e scale di mare. Vale per Minori, ma vale per tutta la Costa d’Amalfi, di cui Minori è una scheggia luminosa della stessa “città stellare”, che lo è in natura, ma non ancora nella coscienza dei cittadini, che non riescono a tumulare per sempre l’egoismo asfittico dell’individualismo municipalistico per fare dell’intera costa un unico Organismo Amministrativo sovracomunale per ottimizzare i servizi e qualificare, diversificare e destagionalizzare le attività economiche a cominciare dal turismo nel segno della cultura e dell’eccellenza.

E’ un progetto ambizioso, lo so. Ma possiamo farcela. dobbiamo farcela. Ci sono risorse ed intelligenze per raggiungere l’obiettivo. Che ognuno faccia la sua parte con determinazione e convinto orgoglio

Questo dicevo nella mia relazione del Decennale del Gustaminori l’11/luglio/2012. Questo pensavo il1gennaio 2018, quando sono stato a Minori per festeggiare il 2018 con il mio amico Sindaco, Andrea Reale, ed i miei “concittadini” con l’augurio e la speranza che., se,, come mi auguro fortemente, si realizzeranno i progetti ideati,(tunnel Maiori Minori e Vettore meccanico Minori Ravello) la città del gusto reciterà un ruolo di centralità nell’intera Costa d’Amalfi . Se ne rendano conto gli operatori del territorio, lavori con passione ed impegno l’intera comunità per realizzare la “svolta storica” .Pensi alla grande, voli alto. E sulle radici del passato esalti il presente e costruisca il futuro. Ed abbia come obiettivo, sempre e comunque, PROMUOVERE QUALITA’ NEL SEGNO DELLA CULTURA: QUALITA e CULTURA sono il BINOMIO VINCENTE. Che ognuno faccia la sua parte. Io continuerò a fare la mia, con lealtà, impegno e passione. Me lo impone , tra l’altro,la cittadinanza onoraria che mi fu conferita con una entusiasta festa di popolo il 26 agosto del 2016 . su un luogo altamente simbolico, per la sua Sacralità storica, Il Sagrato della Basilica di Santa Trofimena,con una motivazione che mi riempie d’orgoglio”per gli alti meriti conseguiti in campo culturale, per aver promosso l’immagine della Costa d’Amalfi in ambito nazionale ed internazionale e per aver contribuito in modo decisivo al brand Minori Città del Gusto”

Il riconoscimento fa bella mostra di sé nel mio studio, accanto al Diploma di Laurea ed alla gigantografia di una foto che mi ritrae con Salvatore Quadimodo ad Amlafi. Sono le tappe significative che mi legano alla Costa d’Amalfi.:Il mio insegnamento al Liceo classico “Matteo Camera, il mio impegno per la cultura, la mia passione per il turismo nel segno della qualità e della cultura. Quelle testimonianze me lo impongono come dovere ed etica della responsabilità. E non nascondo che quando mi prende la nostalgia, cosa che mi capita spesso, il cuore è ferito di tenerezza e negli occhi carichi di commozione danzano allternativamente i grappoli di case che dirupano a mare da Torre Paradiso a Minori e da Vagliendola ad Amalfi.Sono gli effetti dell’amore per la Bellezza della poesia dei miei territori dell’anima

Giuseppe Liuccio

Minori 11/luglio/2012