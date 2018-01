Positano. E’ arrivato il pediatra?

🔊 Ascolta questo articolo

Questa domanda riecheggia anche sui social.

Ritorniamo sull’annoso argomento del pediatra di base a Positano.

Hanno indetto il bando di gara per zona carente a zero assistiti, si aspetta qualcuno che risponda alla domanda.

Sono ormai tre mesi che non c’è più un medico pediatra di base a Positano e molti genitori sono in attesa, tant’è che non si sono ancora recati a Maiori per la scelta.

Sono quindi molti i bimbi sprovvisti di assistenza sanitaria, cosa impensabile nel 2018.

Si spera in qualche professionista motivato ad assumersi questa responsabilità auspicando che l’amministrazione sempre sensibile a queste problematiche possa venirgli incontro per quanto riguarda la sistemazione logistica ( trasporto ).