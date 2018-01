Montepertuso – Presepe vivente il 7 Gennaio dalle ore 16.00

Tweet on Twitter

Nella nostra comunità vi sono due tradizioni molto sentite, legate alla fede cristiana: la Leggenda di Montepertuso, che dagli anni ’50 viene rievocata la sera del 2 luglio, e il Presepe Vivente, allestito con cadenza biennale ed esibendo i preziosi costumi realizzati con impegno da valenti artigiani locali.

Dopo alcuni anni in cui non era stato possibile realizzare questa seconda tradizione, quest’anno ci riproveremo. La sera del 7 gennaio prossimo, con inizio alle ore 16, nei dintorni della chiesa parrocchiale sarà possibile ammirare le varie postazioni raffiguranti scene di vita quotidiana, fino alla “capanna” in cui sarà rappresentata la Natività, a cui – a chiusura della manifestazione – porteranno i loro doni i Re Magi.

Via Montepertuso – POSITANO (SA)