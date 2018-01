Dello Joio “Oltre 130 mila escursionisti. Pericoli anche sul Sentiero degli Dei, basta guide abusive”

🔊 Ascolta questo articolo

Dopo la tragedia di Praiano a mare, il Presidente del Parco dei Monti Lattari , Tristano Dello Joio, ricorda come il rischio c’è anche sul Sentiero degli Dei, la passeggiata più bella e frequentata della Campania, con i suoi 130 mila escursionisti certificati, fra quelli che hanno emesso ricevuta, quindi saranno almeno altri cento mila che ogni anno arrivano sul sentiero della Costiera amalfitana che parte da Agerola verso Amalfi fino a Positano. Ecco cosa dice il Presidente del parco più bello della Campania : “Ritorniamo a ripetere sempre che non deve più accadere… un posto di vacanza , là dove vengono riposte sole belle idee e progetti per i propri giorni di relax, deve poi divenire il luogo della propria morte e della memoria Dei propri cari!

Questo accade anche sui nostri sentieri del parco regionale dove , in questo caso per troppa superficialità ,non conoscenza dei luoghi e di una assente preparazione di emergenza di primo soccorso sia di amatori che di GUIDE ABUSIVE, ripetutamente siamo ricordi e soggetti di un brutto messaggio di immagine e di cattiva reputazione del mercato online .

Stiamo studiando soluzioni che rendano chiunque accompagnatore, guida formata ed amatore, sicuro ed assistito per i servizi di emergenza per far sì che ci sia controllo e rispetto del posto e delle regole .

Vicinanza a queste povere vittime di un natale che purtroppo non dimenticheranno!!”