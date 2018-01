🔊 Ascolta questo articolo

Agropoli donna trovata morta nuda legata mani e piedi, spunta pista incontri erotici che da Terzigno e dintorni arrivavano in provincia di Salerno nel Cilento . Il corpo senza vita di una donna, presumibilmente di origini orientali, è stato rinvenuto ieri sera ad Agropoli al terzo piano di un edificio in via Caravaggio.

La donna , come riporta Repubblica , era sul letto, nuda, imbavagliata, con mani e piedi legati da scotch di imballaggio. Il decesso risalirebbe a qualche giorno fa.

E’ stato il proprietario dell’appartamento, non avendo notizie della donna, a far scattare l’allarme. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti del capitano Francesco Manna, che indagano sull’accaduto.

La vittima si chiamava Lin Suqing ed era nata nel 1968, era residente a Terzigno (Napoli) e aveva affittato quell’appartamento al civico 1 in via Caravaggio per trascorrervi le feste di Natale. La donna sarebbe dovuta andar via nella giornata di ieri. Secondo quanto si è appreso, nella camera da letto non sarebbero state rinvenute macchie ematiche, e la morte della donna sarebbe avvenuta per asfissia. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche l’ipotesi di un regolamento di conti collegato allo sfruttamento della prostituzione. Intanto, la salma è ora all’obitorio dell’ospedale di Vallo della Lucania, dove il medico legale Adamo Maiese effettuerà l’autopsia.

Secondo indiscrezioni raccolte in ambito investigativo sembra che l’immagine della donna compaia su alcuni siti per appuntamenti. I condomini, in ogni caso, non avrebbero segnalato alcun via vai sospetto nell’edificio. I carabinieri non si sbilanciano ribadendo che non stanno tralasciando alcuna pista.

“Un delitto cruento e inspiegabile che ha sconvolto tutta la comunità” ha detto all’Ansa il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola.

“Lo stabile – ha raccontato il primo cittadino – si trova in una zona centrale della città, nei pressi del lungomare. Speriamo che qualche

telecamera dei negozi abbia catturato qualcosa di utile. Presumibilmente il delitto risale a tre, quattro giorni fa, quindi è possibile che sia avvenuto a Capodanno. Se così fosse, sarebbe più difficile individuare qualcosa di sospetto, in un momento di grandi festeggiamenti e di via vai di tanta gente per le strade cittadine. Spero che si trovi presto il colpevole di questo atroce delitto. Siamo una città tranquilla dove episodi del genere non avvengono”.