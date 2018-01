L’ULIVO MILLENARIO DI MARCIANO SU RETE4

🔊 Ascolta questo articolo

Ancora un passaggio televisivo per Massa Lubrense. Questa volta ad essere protagonista sarà il presepe realizzato da Raffaele Lombardi ai piedi del millenario albero di ulivo di Marciano. Le immagini saranno proposte sabato 6 gennaio alle ore 12 all’interno della trasmissione Parola di Pollice Verde, la popolare trasmissione di Rete 4 condotta da Luca Sardella. La trasmissione è stata resa possibile dalla collaborazione tra la Pro Loco di Massa Lubrense, presieduta da Anna Teresa Pappalardo ed il Comune. Le immagini televisive sono state realizzate dal fotografo e video operatore Gaetano Starace e da Rosario Acone responsabile della comunicazione del Comune di Massa Lubrense.

Il presepe di Raffaele Lombardi, appassionato e volontario classe 1936, viene proposto da diversi decenni a residenti e turisti in una location d’eccezione: un albero millenario di ulivo lungo la strada che da Marciano porta al promontorio delle Fontane. “Sarà un piacere vedere il presepe di Raffaele Lombardi -commenta il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli- e lo straordinario albero di ulivo di Marciano in televisione. E’ il giusto coronamento di un lavoro che viene potato avanti a titolo volontario da diversi decenni e che valorizza un albero monumentale e straordinariamente antico. Un plauso và espresso alla instancabile Presidente della Pro Loco Anna Teresa Pappalardo ed agli autori delle immagini Gaetano Starace e Rosario Acone. Il tutto è reso possibile dalla grande sensibilità di Luca Sardella sempre più affascinato e rapito dalla bellezza di Massa Lubrense”.

“Nella stessa puntata di sabato 6 gennaio -ci informa la presidente della Pro Loco di Massa Anna Teresa Pappalardo- saranno riproposte le immagini dell’orto di Giuseppe De Simone del ristorante Lo Scoglio e di una ricetta del ristorante Antico Francischiello con Francesco Gargiulo. Inoltre è stata resa nota la data dell’ultimo passaggio su Striscia la Notizia. Per Massa Lubrense ancora un pasaggio su Canale 5 in prima serata per il 27 gennaio alle ore 20,30”.